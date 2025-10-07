В поселке Мехзавод Самары рассмотрят возможность строительства школы на 1000 мест

125

4 октября глава города Самара Иван Носков провел встречу с жителями поселка Мехзавод, обратившимися к нему по вопросу сноса аварийных строений.

В первом квартале поселка, в границах ул. Николая Баженова, Московского и Красноглинского шоссе, на земельном участке площадью 3,2 га расположены аварийные строения: дома № 21 (лит. в, в1, в2) № 3б (лит. Б, б, б1, б2, б3) и 4б (лит. З), а также бывшая котельная по адресу квартал 1, д. № 3а.

«Городские территории не должны простаивать под «заброшками» – они не только портят облик города, но и очень быстро становятся местом притяжения асоциальных личностей. Это касается не только Красноглинского, но и других районов города. В этом году при поддержке Правительства Самарской области мы нарастили темпы расселения аварийных домов и их снос, но этого недостаточно. Задача – в течение двух-трех лет закрыть вопрос «заброшек» в Самаре и вести активное строительство соцобъектов, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Согласно генплану территория первого квартала в поселке Мехзавод в перспективе предназначена для строительства школы. Важно, чтобы ее вместимость уже на этапе проектирования была не менее 1000 учеников – это требование времени и требование масштаба города Самара».

Дома №№ 21 и 3Б , признанные аварийными до 2017 года, полностью расселены, 20 семей получили новое жилье в Самаре. В доме № 4б завершается процедура расселения. Снос расселенных зданий запланирован на 1 квартал 2026 года. Дополнительно территорию расчистят от зданий бывшей котельной и бесхозных гаражей.