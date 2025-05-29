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В мае в новостройках Самары увеличилось количество доступных предложений

29 мая 2025 09:57
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в мае в новостройках Самары увеличилось количество доступных предложений

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в мае относительно апреля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,8% и достигла 187 000 рублей. При этом в 12 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены. В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в мае 2025 года увеличилось на 2,8% относительно апреля.

В мае в Самаре в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 128 000 рублей, почти не изменившись в сравнении с апрелем (-0,2%). Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 1,2% за месяц. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,6 млн рублей, а средняя площадь — 58,2 кв.м.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Красноярске (-1,6% до 145 000 рублей), Волгограде (-1,5% до 138 000 рублей). В Самаре (-0,2% до 128 000 рублей) и Новосибирске (-0,1% до 164 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией

«В конце весны мы наблюдаем рост активности участников первичного рынка, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Рост базы доступных предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются также ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках. Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли».

В мае миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках, реализуемых по ДДУ, стали Москва (+0,7% за месяц до 441 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,8% до 266 000 р/кв.м), Казань (+1,3% до 243 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+3,1% до 194 000 р/кв.м) и Челябинск (+1,9% до 175 000 р/кв.м).

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