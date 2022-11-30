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В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу

30 ноября 2022 13:50
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В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу

В Кировском районе Самары на месте детского сада № 306, который расположен на улице Нагорной, 203а, могут построить школу на 600 мест. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Данный детский сад значится в списке объектов, которые подлежат сносу или реконструкции в рамках комплексного развития. Власти планируют построить новое здание под детский сад на 200 мест, а на земельном участке под существующим детским садом и на прилегающей территории возвести общеобразовательную школу на 600 мест.

Необходимую документацию должны подготовить в течение девяти месяцев, а реализовать задуманное планируется за семь лет с момента заключения договора, пишет Самара-КП.

 

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