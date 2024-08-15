в июле в Самаре приобрели более 12 тыс кв.м. в новостройках

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Спустя месяц после отмены льготной ипотеки с господдержкой Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек изучили объемы продаж новостроек в российских мегаполисах, средний метраж лотов и цены.

По данным Пульса Продаж Новостроек, в июле 2024 года в российских миллионниках было зарегистрировано порядка 20 тыс договоров долевого участия (ДДУ) с первичной недвижимостью общей площадью более 945 тысяч кв.м. Наибольший объем сделок был заключен в Москве (включая ТиНАО 6,9 тыс ДДУ на 340 тыс кв.м), Петербурге (более 4 тыс сделок на 159 тыс кв.м), Краснодаре (около 1,9 тыс сделок на 86 тыс кв.м), Екатеринбурге (более 1,4 тыс сделок на 73 тыс кв.м) и Красноярске (более 800 сделок на 43 тыс кв.м).

В Самаре в июле было зарегистрировано больше 200 сделок по приобретению строящегося жилья общей площадью более 12 тыс кв.м, а в ажиотажном июне — свыше 700. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года среднемесячное количество сделок снизилось не драматически: в 2023 году с января по июль в среднем покупали 528 квартир, в 2024 году — 432. Если исключить пиковый июнь, среднемесячный показатель составит 385 ДДУ. Средняя площадь проданной квартиры в новостройках города составила в июле 57,7 кв.м — по этому параметру Самара занимает вторую строчку среди городов-миллионников, уступая только Омску, во всех остальных мегаполисах в среднем покупали квартиры меньшей площади. Стоимость квадратного метра в новостройках Самары в июле составляла порядка 115 000 р.

Относительно ажиотажного июня 2024 года, когда было заключено более 37 тыс сделок с новостройками, количество зарегистрированных ДДУ в российских миллионниках сократилось в среднем на 46,6%, однако это сокращение выглядит весомо только на фоне высоких июньских цифр. С января по июль 2023 года в российских мегаполисах продавалось в среднем по 22,5 тыс квартир в новостройках ежемесячно, а с августа по декабрь наблюдалось повышенное число сделок ввиду изменения ключевой ставки и прогнозируемых изменений в условиях льготных программ. В аналогичном периоде 2024 года (январь-июль) среднемесячное количество сделок было выше и составило 24,5 тыс ДДУ, однако если исключить ажиотажный июнь, то среднемесячное количество сделок в крупнейших российских городах осталось на уровне прошлого года - 22,4 тыс сделок.

«На июльское сокращение объема ДДУ повлиял июньский пик, и тот факт, что часть органического июльского спроса была перетянута в июнь, подгоняемая завершением льготной ипотеки с господдержкой, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - При этом на своих данных мы не наблюдаем снижения интереса пользователей к новостройкам. Мы полагаем, что в текущей ситуации цикл принятия решения о сделке станет дольше, пользователи будут обращать больше внимания на дополнительные опции и условия застройщиков, дольше и внимательнее выбирать объект».

«Даже несмотря на повышенный спрос накануне завершения льготной ипотечной программы, в августе-декабре 2023 года число сделок в российских мегаполисах превышало показатели июня 2024 года - комментирует Артем Советников, генеральный директор сервиса Пульс Продаж Новостроек, - В предыдущие годы осень была горячей порой для застройщиков, за три месяца они получали значительную часть выручки, но осень 2024 скорее всего будет другой. Однако мы считаем, что по итогам года драматических изменений по числу заключенных ДДУ не будет, так как 2024 год уже обгоняет 2023 во многих регионах по числу сделок».

Средний метраж одной проданной квартиры по всем миллионникам России составил в июле 49,9 кв.м. Наиболее крупные лоты продавались в Омске (60,7 кв.м), Самаре (57,7 кв.м), Нижнем Новгороде (54,9 кв.м), Казани (53,2 кв.м) и Новосибирске (51,8 кв.м). А в среднем самые дорогие лоты продавались в Москве (около 18 млн р), Казани (11,4, млн р) и Нижнем Новгороде (около 11 млн р).