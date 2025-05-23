в апреле в Самаре количество сделок с новостройками увеличилось на 20,7%

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По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, в Самаре в апреле 2025 года было продано более 250 квартир в новостройках, это на 20,7% больше, чем месяцем ранее. Общая площадь реализованной недвижимости составила более 15 тысяч кв. м, что на 28% больше, чем в предыдущем месяце, что говорит о том, что в апреле приобретались квартиры в среднем большей площади, чем в марте.

По данным сервисов, в апреле 2025 года в российских мегаполисах было заключено более 17 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир в новостройках общей площадью более 840 тысяч кв.м. В целом по миллионникам наибольшее число сделок пришлось на Москву (более 6,3 тысяч ДДУ), Санкт-Петербург (2,7 тысячи), Екатеринбург (порядка 1,5 тысячи), Краснодар (1,4 тысячи) и Ростов-на-Дону (более тысячи).

«Мы видим сохраняющийся интерес пользователей к квартирам в новостройках, но при этом отмечаем удлинение цикла принятия решения: пользователи взвешенно оценивают предлагаемые финансовые инструменты и свои ипотечные возможности», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

«В городах-миллионниках относительно прошлого месяца мы фиксируем незначительное снижение общей суммы сделок с новостройками в рублях, — комментирует Артем Советников, руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек. — При этом сюда заложено как подорожание самой стройки, так и корректировка цен соразмерно инфляции».

Наибольший рост объема сделок зафиксирован в Волгограде, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге и Перми — в этих городах количество проданных квартир на 15 и более процентов превысило показатели прошлого месяца.