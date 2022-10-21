Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре

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В четверг, 20 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное плановое заседание областного кабинета министров. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований.

Участники заседания обсудили 11 вопросов повестки дня, все они получили одобрение регионального кабинета. На рассмотрение членов областного Правительства был вынесен проект Закона Самарской области «О бюджете территориального фонда медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024-25 годов».

Как сообщил директор фонда Владислав Романов, бюджет ТФОМС сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. Основным источником обеспечения расходов являются безвозмездные федеральные субвенции, рассчитанные исходя из численности застрахованного населения Самарской области и подушевых нормативов обеспечения базовой программы ОМС, которые в будущем году будут увеличены. В 2023 году расходы бюджета Фонда составят 50 737 483,8 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя текущего года на 10,3%. Такую же сумму составляют и доходы.

«Рост доходов бюджета ТФОМС более чем на 10% – это неплохой показатель. В течение года, как правило, происходят дополнительные корректировки. Например, на прошлой неделе федеральным фондом было принято решение о дополнительной поддержке региональных фондов в текущем году. Мы получим значительные средства, которые, в том числе, пойдут на оплату труда медицинских работников», – сказал первый вице-губернатор.

Кроме того, в бюджет ТФОМС поступают средства других регионов, если медицинские услуги на территории Самарской области оказываются иногородним гражданам. Соответственно, территориальный фонд направляет средства тем субъектам Федерации, где получают лечение самарцы.

Виктор Кудряшов призвал внимательнее относиться к этому балансу, следить за тем, чтобы он складывался в пользу региона. «Потенциал Самарской области как центра оказания качественных медицинских услуг далеко не исчерпан, нужно это направление развивать», – отметил председатель областного Правительства.

На заседании Правительства утвердили новые размеры выплат по социальному контракту. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева доложила, что изменения в закон принимаются для приведения его в соответствие с действующими нормами федерального законодательства. В новой редакции предусматривается, что с 1 июля 2022 года сумма выплат на индивидуальную предпринимательскую деятельность увеличивается с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

«Самарская область являлась пионером в стране по внедрению социальных контрактов. По решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина уже второй год социальный контракт является федеральной практикой. И сегодня объемы заключаемых соцконтрактов значительно выросли, ежегодно мы направляем на эти цели более 1 млрд рублей. Социальные контракты дают людям возможность вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность. Сегодня на заседании Правительства мы приняли решение направить в Самарскую губернскую думу законопроект, который предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту. Эти средства могут быть направлены на приобретение оборудования, материалов. Увеличение суммы сподвигнет многих людей, которые давно об этом задумывались, открыть свой небольшой бизнес. Уверен, что в дальнейшем это поможет им получать стабильный доход, улучшить материальное положение их семей», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Правительство Самарской области приняло проект закона, который позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади гражданам, проживающим в зоне расселения в связи с изъятием земель для государственных нужд.

Особое внимание участники заседания уделили законопроекту, устанавливающему нормативы предоставления жилой площади в связи с изъятием жилья для госнужд. Законопроект разработан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и напрямую касается защиты интересов граждан, проживающих в муниципальных домах, попадающих в зону строительства станции метро «Театральная».

Действующее законодательство предусматривало предоставление гражданам равноценных жилых помещений. Новый документ обеспечит самарцам возможность улучшить жилищные условия.

«Законопроект касается объема гарантий для тех граждан, которые проживают в наемных жилых помещениях, принадлежащих муниципалитету, и оказавшихся в зоне расселения в связи со строительством метрополитена. Квартиры в этих кварталах, предоставленные гражданам десятки лет назад, порой не соответствуют современным нормам. Там, например, есть квартира площадью 4,6 кв. м., есть 2-комнатная квартира, которая имеет площадь чуть более 17 кв. м. По закону, мы обязаны в случае изъятия предоставлять равноценные жилые помещения. Но мы, конечно, не можем так поступить. Мы должны в первую очередь учитывать интересы людей, чтобы каждый гражданин смог заехать в квартиру, которая по площади соответствует современным нормам. Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНИПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень мы и установили как базовый», – пояснил Виктор Кудряшов.

На заседании Правительства был также утвержден новый размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц – иностранных граждан, работающих по найму у организаций, индивидуальных предпринимателей или других физических лиц, или, как чаще называют этот платеж, оплату патента. В будущем году ее размер составит 5 720 рублей, это средний показатель в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, участники заседания одобрили выделение бюджетных кредитов с минимальной процентной ставкой четырем муниципалитетам – городам Кинель и Жигулевск, Камышлинскому и Хворостянскому районам.