Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Цены на новостройки в Самаре в августе перешли от снижения к росту на фоне увеличения объема предложения

28 августа 2025 10:51
198
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе относительно июля в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,3% и составила 190 000 рублей. При этом в семи  мегаполисах отмечается увеличение цены, еще в семи - снижение и в оставшихся двух - стагнация. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в августе сократилось на 2,9% по сравнению с июлем.

В августе в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 128 000 рублей, что на 3,2% выше, чем в июле. Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 4,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,1 млн рублей, а медианная площадь — 54,5 кв. м.

«В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: в первую очередь, предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене. Также мы отмечаем  рост интереса к новостройкам после начала цикла снижения ключевой ставки. Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне».

В августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (472 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (283 000 руб/кв.м), Казань (243 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (195 000 руб/кв.м) и Уфа (178 000 руб/кв.м).

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в августе зафиксировано в Омске (-2,5%), Казани (-1,1%) и Воронеже (-0,9%). Также небольшое снижение наблюдается в Красноярске (-0,8%), Новосибирске (-0,7%), Волгограде (-0,6%), Перми (-0,5%) и Уфе (-0,3%).

В августе общее количество предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. При этом в ряде городов наблюдается значительный рост объема предложений: в Воронеже (+14,1%), Челябинске (+7,2%) и Казани (+5%). Наибольшее снижение объема предложений отмечено в Санкт-Петербурге (-12%), Краснодаре (-9,4%) и Уфе (-7,6%).

