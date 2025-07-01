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Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

1 июля 2025 10:29
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Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Неожиданное продолжение получил процесс ООО "ИСК "Бизнес Дата" против мэра Самары. Компании отказали в удовлетворении иска по поводу освоения 105-го квартала, который находится около ЦУМ "Самара", пишет Волга-Ньюс.

Напомним, в 2016 г. "Бизнес Дата" заключила с мэрией договор о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской площадью 26 490 кв.метров. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями. Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.

Последние два года застройщик инициировал очередной виток разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории.

В ноябре 2024 г. компания выиграла еще одно дело, в котором оспаривала отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Суд обязал администрацию Самары исправить ситуацию в месячный срок.

Однако городские власти обжаловали данное решение. На разбирательство ушло полгода. За это время к процессу привлекли министерство градостроительной политики Самарской области, так как оно получило полномочия по принятию решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, а у мэрии их забрали. Да и апелляционная инстанция по-иному взглянула на дело.

Камнем преткновения стало попадание земельного участка в границы исторического поселения. Из-за этого в 2020 г. его зонирование сменили с М-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами) на Ц-1 (Многофункциональная зона в границах исторического поселения). Поэтому "Бизнес Дата" и запросила разрешение на условно разрешенный вид использования — под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку). Несмотря на то, что на публичных слушаниях данный вопрос получил одобрение, мэрия отказала компании.

"В обоснование законности оспариваемого постановления администрация ссылается не толко на то, что спорный земельный участок входит в историческое поселение, но и то, что он расположен в защитной зоне объекта культурного наследия "Городская усадьба", попадает в границы земельного участка и охранной зоны ОКН "Жилой дом", границы регулирования застройки и хозяйственной деятельности и охранную зону ОКН "Дом, в котором в 1908 г. находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП", — указано в материалах дела.

Суд указал на действующее законодательство, которое запрещает строительство в охранных зонах ОКН, а также отклонение от предельных параметров в части количества этажей и высоты зданий в границах территорий исторических поселений, и пришел к выводу, что отказ мэрии был обоснованным. К тому же в 2024 г. здания на ул. Буянова, 62, 82, 84 и 86, Арцыбушевская, 85-87 внесли в список ценных градоформирующих объектов, сделав их частью предмета охраны исторического поселения.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение регионального арбитража и постановила отказать в удовлетворении иска "Бизнес Даты". На обжалование у компании есть два месяца.

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