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Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%

7 июля 2021 11:55
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Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации строительства дороги в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу – части международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Объект, имеющий стратегическое значение для развития региона и страны в целом, реализуется на принципах государственно-частного партнерства и является крупнейшим проектом ГЧП в стране. Его планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Напомним, строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу было инициировано Главой региона в 2018 году. Губернатор лично представил проект Президенту России Владимиру Путину и получил поддержку в его реализации, несмотря на то, что для этого потребовалось внести корректировки в стратегию транспортного развития страны. На данный момент готовность объекта составляет 25%, концу года процент готовности должен приблизиться к 40%. 

В совещании приняли участие представители подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, а также представители профильных региональных ведомств и сетевых компаний. В ходе заседания был оценен выполненный объем работ, а также обсуждены проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения.

По данным подрядчиков, сейчас над строительством дороги и моста трудится более 1600 человек и 400 единиц техники. Проведены подготовительные работы, предприняты противооползневые меры. В активной стадии – подготовка дорожного полотна. Как отметил директор по производству ДСК «Автобан» Александр Эфа, на 24 километрах будущей дороги уложены нижние слои основания, на 20 километрах – средний слой. Кроме того, уложено около 6 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия.

Активно идет и строительство самого моста. Руководитель КУП «Тольятти» АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков подчеркнул, что успешно завершена надвижка первого пролета Волжского моста длиной 111, 5 метров.

«Сейчас активно работаем на фарватере, 14 опор у нас взято в работу, – рассказал он. – Также готовимся к надвижке по правой стороне. Она состоится в августе текущего года».

В ходе совещания обсудили проблемные моменты, касающиеся переустройства инженерных коммуникаций. Перед подрядчиком стоит задача вынести их за пределы строительства объекта.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо провести вынос коммуникаций в кратчайшие сроки, для этого требуется согласованная и оперативная работа сетевых компаний с подрядными организациями.

«Необходимо активное взаимодействие. Все вы понимаете значимость этого масштабного проекта, а значит, важна оперативность и точность в принятии решений», – обратится Губернатор к участникам совещания.

Также на совещании обсудили проблему удорожания стоимости проекта из-за повышения цен на стройматериалы. В частности, на металлоконструкции они выросли почти в два раза. Сейчас в наличии еще есть их запас, приобретенный в прошлом году, но его будет недостаточно на строительство всего объекта.

«Нам крайне важно собрать всю информацию по удорожаниям материалов. Мы находимся в жестких условиях, уже определены проектные решения и их стоимость. В то же время, и в Правительстве страны прекрасно понимают, что удорожание имеется по целому ряду позиций, – отметил Глава региона. – Поэтому я прошу по всем этим вопросам необходимо выявить отклонения, разобраться «до молекул».

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров обход Тольятти строительство дорог

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