Сроки сдачи самарской станции метро "Театральная" сдвигаются на неопределенное время

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Сроки сдачи последней станции первой линии Самарского метрополитена сдвигаются на неопределенное время из-за продолжающихся тяжб с жильцами домов, попавших под расселение, пишет Обоз.инфо.

Пауза в работе метростроевцев, связанная с отселением самарцев из 68 зданий, попавших в зону строительства новой станции, и так слишком затянулась. Прокладка тоннелей стартовала лишь в мае 2024 года, когда с большинством переселенцев урегулировали все разногласия. Работы по прохождению собственно тоннелей теперь должны закончиться к концу 2025 года. Но и это не станет финалом: срок сдачи в эксплуатацию «Театральной» теперь вообще отсутствует — насколько затянутся оставшиеся судебные процессы, сказать не берется никто. А именно их окончанием региональное министерство строительства теперь обуславливает завершение работ по метрополитену.

Первоначальной датой сдачи станции «Театральная» заявлялся 2024 год, но из-за проблем с отселением из зоны строительства работы на объекте ставились на паузу.

21 ноября 2023 года глава «Волгатрансстроя», компании, ведущей строительство метро, Вячеслав Сонин пояснил, что приостановка произошла «в связи с непредоставлением фронтов работ и запретами со стороны заказчика». Заказчиком этих работ являлось подведомственное региональному минстрою ГКУ «Управление капитального строительства». Уже 11 декабря того же года работы возобновились на улице Самарской и на станционном комплексе, где продолжилось сооружение монолитных конструкций. Но тоннелепроходческий щит простоял под землей без дела почти год, был даже риск, что дорогостоящее оборудование придется вернуть в Москву до возобновления полноценного финансирования проекта.

Как сообщили «СО» в министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос, по состоянию на середину июня 2024 года завершена разработка котлована и устройство ограждающих конструкций станционного комплекса, работы по устройству монолитных конструкций станционного комплекса выполнены на 70%, отделочные — на 10%. Кроме того, на объекте начата прокладка инженерных коммуникаций и работа по первому из четырех сходов. Завершены работы по ограждающим конструкциям приоритетных сооружений, котлован для них разработан на 50%.

Сам тоннель длиной 1600 метров от действующей станции «Алабинская» фактически начали прокладывать 6 мая 2024 года. Как сообщил «СО» Сергей Жуков, генеральный директор АО «Мосметрострой», которое занимается прокладкой тоннелей с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht S-755, согласно графику, завершить проходку левого перегонного тоннеля планируется в конце этого года. После этого выполнят перемонтаж щита, и ТПМК начнет проходку правого тоннеля от тупиков «Алабинской» до станции «Театральная». Это еще восемь месяцев работы, то есть проходку тоннелей полностью можно будет закончить к сентябрю 2025 года.

Сейчас главным сдерживающим фактором при возведении самой станции остается нежелание нескольких семей покидать свои дома в зоне строительства. Региональное правительство приняло решение изъять для государственных нужд Самарской области ряд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях строительства станции метро «Театральная». Из документов по планировке территории ясно, что речь идет о расселении 68 зданий, в которых расположены 224 помещения, находящиеся в частной собственности у 430 правообладателей. Также переселить следовало 63 жильца, занимавших муниципальные помещения на условиях договора социального найма.

Горожанам предлагалось на основании закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» получить возмещение за изымаемые земельные участки и объекты недвижимости на основании рыночной стоимости, с учетом особенностей, установленных законом. После этого министерство строительства составило и отправило собственникам проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд.

По состоянию на середину июня 2024 года 140 правообладателей приняли компенсацию и согласились на переезд, после чего министерство изъяло 58 помещений и нежилых объектов.

С остальными собственниками продолжаются тяжбы. Сто помещений жилого и нежилого назначения изъято у 242 правообладателей по решению суда. Размер компенсации им был также определен судебной инстанцией.

Кроме того, минстрой закупил 69 жилых помещений для передачи в муниципальную собственность. Они распределены между теми жителями расселенных домов, которые жили в муниципальных зданиях. До настоящего момента 60 жильцов переехали в новые квартиры, еще девять предстоит переселить — опять-таки в судебном порядке.

В Ленинском районном суде Самары до сих пор рассматриваются четыре судебных дела об изъятии объектов недвижимого имущества у 14 правообладателей. Еще шесть дел в отношении 18 правообладателей рассматривает апелляция.

В министерстве строительства Самарской области отметили, что средства на финансирование переселения жильцов домов, расположенных в зоне строительства станции «Театральная», заложены в областном бюджете на 2024-2026 годы, но сроки проведения строительных работ будут затягиваться вместе с продолжением судебных тяжб граждан, не согласных на переезд.

При этом, как признались в региональном минстрое, «плановая дата ввода в эксплуатацию станции метро «Театральная» будет скорректирована с учетом срока завершения мероприятий по расселению и сносу объектов, находящихся в зоне строительства». Между тем такая формулировка с учетом возможных переносов судебных разбирательств и подач на апелляцию означает, что какие-то дедлайны попросту исчезли. Предсказать, когда именно завершатся тяжбы, невозможно.

По оценкам экспертов, окончательные вердикты по претензиям не желающих покидать свои жилища самарцев могут быть вынесены минимум через 9 месяцев, и это при самом оперативном рассмотрении дел и соответствующих судебных решениях. Как отметил адвокат «Поволжского юридического отдела» Рустем Ярва, разбирательства в районном суде, дополнительные экспертизы, устанавливающие рыночную стоимость жилья и затраты на переезд, способны занять от двух до четырех месяцев. Далее могут последовать апелляция, затем кассация и дальнейшие разбирательства вплоть до Верховного суда.

На какой срок неотселение граждан из зоны строительства новой станции метро сможет затормозить все процессы, непонятно. Но уже сейчас очевидно, что даже при самом благоприятном для региональных властей раскладе «Театральная» сможет принять первых пассажиров не ранее 2026 года. Если, конечно, подход к процессу не поменяется кардинально.

Одиннадцатая по счету станция метро «Театральная» должна завершить первую линию самарской подземки, которая строится уже 40 лет. Она призвана связать исторический центр города с удаленными районами Безымянки.