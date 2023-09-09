Спрос на жилье в России вырос вопреки прогнозам

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Спрос на жилую недвижимость в России после повышения ставок за первые дни сентября оказался на 3% выше пиковых значений августа, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Крупные банки планируют сохранить условия по уже одобренным ипотечным кредитам до 17 сентября, а часть и вовсе на срок до трех месяцев. При резком росте ключевой ставки такое длительное сохранение условий наблюдается впервые. Для сферы недвижимости это положительная новость, а сохранение условий льготного кредитования позволит сохранить активность на рынке», — сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, россияне активно начали подавать заявки на ипотеку еще на фоне слухов о росте ключевой ставки в конце июня — начале июля, когда спрос на ипотечные консультации в России резко вырос. Причем значительнее всего в сегменте первичного жилья, даже несмотря на то что ставки по льготным кредитам изменять не планировалось.

«Весь июль и август спрос на ипотеку был на уровне пиковых значений. В первой половине августа он достиг рекордных значений за последние 12 месяцев», — отметил эксперт.

По его словам, многие опасаются дальнейшего снижения доступности ипотеки и предпочитают ускориться с решением о покупке собственного жилья. Часть потенциальных покупателей получают одобрение в надежде на возможный дисконт на вторичном рынке в случае дальнейшего повышения ипотечных ставок.

«Такой большой объем потенциальных покупателей с уже одобренными ипотечными кредитами существенно увеличил скорость выбора жилья, многие торопятся зафиксировать ставки, подписав кредитный договор по старым условиям, и при этом активно торгуются с собственниками, стараясь получить максимальный дисконт», — сказал Хусаинов.