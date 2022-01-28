СОФЖИ получил утвержденный проект планировки территории под свою будущую жилую застройку

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26 января 2022 года администрация г.о. Самара утвердила проект планировки территории земельного участка площадью 9,7 га, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 19 км, 5-я линия (бывшая ВЧ 94).

Здесь уже этой весной начнется реализация проекта комплексной жилой застройки «Кислород», оператором которой выступает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. По словам разработчиков проекта, новый комплекс станет логичным этапом развития территории Кировского района, расположенной вдоль Московского шоссе.

Строительство 100 тысяч квадратных метров жилья разбито на несколько этапов. 1-я очередь должна быть введена в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. К моменту завершения строительства в 2026 году на территории бывшей воинской части появиться современный жилой микрорайон с полноценной социальной инфраструктурой. Помимо 2 детских садов, магазинов и помещений для размещения коммерческих объектов, здесь будет построена общеобразовательная школа на 825 мест и амбулаторная поликлиника.

Предусмотрено и развитие транспортной структуры: строительство 2 новых улиц с выходом на Московское и на Ракитовское шоссе сделает доступным и комфортным проезд не только для жителей нового микрорайона, но и для всех проживающих на этой территории.

Традиционно 30% от общего числа квартир в проектах Фонда предполагается к реализации в рамках социально-ориентированных программ, прежде всего, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».