Самарцев из аварийных домов, планируемых к расселению в 2021 и 2022 годах, приглашают в Департамент управления имуществом

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Департамент управления имуществом городского округа Самара напоминает, что на территории городского округа Самара реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179.

В связи с этим гражданам, проживающим в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквартирных домах (согласно прилагаемому перечню), необходимо обратиться в Департамент управления имуществом городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17 (единое окно). Прием ведется по предварительной записи по телефону: 977-77-99. Приемные дни: понедельник - четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.