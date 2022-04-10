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Самарцам рассказали, почему заброшенные дома около ТЦ «Вива Лэнд» не сносят

10 апреля 2022 11:47
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Самарцам рассказали, почему заброшенные дома около ТЦ «Вива Лэнд» не сносят

Стало известно, почему в областном центре не сносят нежилые дома около ТЦ "Вива-Лэнд". Данный участок еще называют "Мертвым кварталом".

В мэрии Самары рассказали, что снос этих зданий возможен только после полного расселения граждан. А на данный момент дома в границах улиц Кирова, Каховская, Вольская, Свободы, признанные аварийными, полностью не расселены.

Здания уже не первый год пугают самарцев своим видом. В них нет окон, а внутри куча мусора. В 2021 году появилась информация о том, что квартал в границах вышеназванных улиц включили в список стратегических инвестиционных проектов. Его планируют реализовать до 2026 года. Объем инвестиций составляет 6,6  миллиарда рублей, а ответственным про реновации назначено министерство экономического развития Самарской области, пишет ГТРК Самара. 

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