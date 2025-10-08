Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Самарцам объяснили, как год постройки дома влияет на стоимость жилья

8 октября 2025 12:47
127
По данным платформы «Авито Недвижимость», на вторичном рынке Самары почти треть квартир (31%) находится в домах, построенных с 2016 по 2025 год.

Средняя стоимость квадратного метра в таких домах — 137 тыс. рублей, что на 20% выше, чем в домах 1981–1999 годов постройки (114 тыс. рублей).

Средняя площадь квартир также зависит от года постройки: однокомнатные — 40 кв. м, двухкомнатные — 62 кв. м, трехкомнатные — 86 кв. м. Для сравнения, дома 2000–2015 гг. предлагают двухкомнатные квартиры площадью 62 кв. м, а дома 1955–1980 гг. — 45 кв. м.

Эксперты отмечают, что квартиры в новых домах выгоднее по комфорту: современные планировки, энергоэффективные системы, подземные паркинги, кладовые и свежие коммуникации, требующие меньше затрат на ремонт.

На в других городах аналогичная ситуация: в домах последних десяти лет 29% всех предложений вторичного жилья. Лидируют по доле новых квартир города Краснодар (57%), Ростов-на-Дону (53%), Сочи (50%), Ставрополь (47%) и Тюмень (46%), пишет Самара-МК.

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
122
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
495
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
443
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
667
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
708
