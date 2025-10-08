Самарцам объяснили, как год постройки дома влияет на стоимость жилья

127

По данным платформы «Авито Недвижимость», на вторичном рынке Самары почти треть квартир (31%) находится в домах, построенных с 2016 по 2025 год.

Средняя стоимость квадратного метра в таких домах — 137 тыс. рублей, что на 20% выше, чем в домах 1981–1999 годов постройки (114 тыс. рублей).

Средняя площадь квартир также зависит от года постройки: однокомнатные — 40 кв. м, двухкомнатные — 62 кв. м, трехкомнатные — 86 кв. м. Для сравнения, дома 2000–2015 гг. предлагают двухкомнатные квартиры площадью 62 кв. м, а дома 1955–1980 гг. — 45 кв. м.

Эксперты отмечают, что квартиры в новых домах выгоднее по комфорту: современные планировки, энергоэффективные системы, подземные паркинги, кладовые и свежие коммуникации, требующие меньше затрат на ремонт.

На в других городах аналогичная ситуация: в домах последних десяти лет 29% всех предложений вторичного жилья. Лидируют по доле новых квартир города Краснодар (57%), Ростов-на-Дону (53%), Сочи (50%), Ставрополь (47%) и Тюмень (46%), пишет Самара-МК.