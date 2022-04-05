Самарскую Безымянку планируют застраивать

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Параметры работы уточнила мэрия Самары.

Застройку проведут в районе двух участков. Известно, что здания будут высотой около 97 метров, что не превысит 30 этажей. Общая площадь строительства составляет 12,60 Га. Из-за проведения стройки под снос пойдет 29 домов и 8 помещений. В их число входит и детский сад №306.

В новом проекте для каждых 80 квадратных метров жилья было предусмотрено парковочное место. Подрядная организация планирует сохранить храм в честь святых Константина и Елены и две подстанции.

Тем временем, в Самаре жители не поддержали идею строительства жилого комплекса "Гавань" на берегу Волги. Высотка могла появиться в границах улиц Алексея Толстого, Венцека и Пионерской.

Также в Кировском районе строители приступили к сносу нового жилого комплекса "Черемшанский". Этот объект считается проблемным, одним из самых сложных в регионе. Напомним, строительство домов здесь началось в 2007 году, а в 2013 компанию, которая вела работы, признали банкротом, пишет ГТРК Самара.