самарскому бизнесмену отказали в застройке Юных Пионеров

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В Самаре мэрия не одобрила появление новых высоток напротив аллеи Трудовой Славы. Местный бизнесмен хотел застроить участок многоэтажками с одной парковкой на две квартиры, пишет 63.ру.

— Отказать Олегу Вахрамову в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары, а также из-за того, что земельный участок имеет статус территориального зонирования Ж-3. То есть «многоэтажная жилая застройка» для этой зоны лишь условно разрешенный вид использования, — следует из постановления мэрии.

Эту застройку бизнесмен отстаивал очень давно. Еще в феврале проект вынесли на публичные слушания, но горожане высказались о нем крайне отрицательно. Основных претензий было две. Первая — это отсутствие достаточного количества парковочных мест. Вторая претензия связана с тем, что в непосредственной близости от будущей стройки находится школа.