Самара по росту цен на новостройки обогнала Москву

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Средняя цена 1 кв метра самарских новостроек в июне 2024 года выросла почти на 23% до 141,3 тыс. рублей.

Рейтинг российских городов-миллионников по динамике цен на первичном рынке жилья опубликовало РБК.Недвижимость. Авторы рейтинга сравнили среднюю стоимость 1 кв метра нового жилья в июне 2024 года со средними ценами в июне 2023 года.

Больше всего за этот период подорожали новостройки Казани. В столице Республики Татарстан 1 кв метр жилья на первичном рынке стоит, в среднем, 259,6 тыс. рублей, что на 37% выше цен июня 2023 года. В занявшем вторую строчку рейтинга Челябинске цены на новостройки выросли за год на 35,9% до 129,8 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с темпом роста 35,2%. Средняя цена квадратного метра жилья в новом доме там достигла 199 тыс. рублей.

Самару в рейтинге опередили Омск (31,3%; 143,5 тыс. руб.), Уфа (29,4%; 166,6 тыс. руб.), Екатеринбург (28,6%; 163,1 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (27,2%; 149,9 тыс. руб.) и Пермь (25,5%; 150 тыс. руб.).

Столица Самарской области делит в рейтинге 9-10 места с Красноярском. Средняя стоимость 1 кв метра жилой недвижимости на первичном рынке в этих городах выросла с июня 2023 года на 22,9%. В Красноярске она достигла 144,9 тыс., а в Самаре — 141,3 тыс. рублей.

При этом Самара с большим отрывом обогнала по росту цен на новостройки столицу России. В Москве, занявшей лишь 15-е место в рейтинге, цены выросли за год на 13,6%. Однако столица остается лидером по стоимости 1 кв метра жилья. Средняя цена жилой недвижимости на первичном рынке в Москве достигла в июне 2024 года 499,1 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге кв метр новостройки можно купить в среднем за 295,9 тыс. рублей (+17,5%). На третьем месте по стоимости упомянутая выше Казань, пишет Обоз.инфо.