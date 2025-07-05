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Россияне признались, что не могут купить квартиру из-за высоких цен

5 июля 2025 11:45
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Россияне признались, что не могут купить квартиру из-за высоких цен

Почти половина опрошенных россиян (48,5%) считают, что из-за высоких цен купить квартиру для них невозможно. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

17,3% отмечают, что ипотека упрощает процесс, но пугает высокая процентная ставка. 10,8% справляются с покупкой только при поддержке семьи, и лишь 12,7% опрашиваемых заявили, что не испытывают проблем с приобретением жилья. В комментариях встречаются и такие мнения: «купила по семейной ипотеке под 6%» и «мне это недоступно — и все».

Что касается основных проблем при покупке жилья, то на первом месте стоит качество строительства – этот вариант выбрали 27,2%. За ним следуют опасения по поводу надежности застройщика (22,3%) и возможного роста цен в процессе сдачи дома (21,3%). Аналогичный процент респондентов (21,3%) волнуют условия ипотеки, и лишь 3,8% опрошенных заявили, что их ничего не беспокоит. В комментариях пользователи делятся историями о некачественной отделке, задержках со сдачей объектов и судебных разбирательствах с застройщиками.

Таким образом, опрос показал, что для большинства россиян приобретение жилья становится настоящим испытанием. Кому-то помогают близкие, кто-то рассчитывает на государственные программы поддержки, а кто-то прямо признает, что сегодня квартиру купить практически невозможно. Без доступных финансовых решений и стабилизации цен решить «квартирный вопрос» смогут немногие.

Половина опрошенных россиян (50,2%) уже приобрели жилье или находятся в процессе его покупки. Еще 14,2% планируют покупать квартиру на вторичном рынке, а 8,1% рассматривают покупку в новостройке. При этом 15,5% респондентов предпочитают продолжать арендовать жилье. В комментариях многие признаются, что нуждаются в жилье, но возможности его купить пока нет, некоторые из них продолжают жить с родителями из-за финансовых сложностей.

Когда речь заходит о желаемой площади жилья, большинство респондентов (35%) считают оптимальным вариант в 50–70 кв. м. Этот показатель стал самым популярным. Вместе с тем, 24,9% мечтают о жилье площадью от 70 до 100 кв. м, 22% готовы довольствоваться 30–50 кв. м, а 8,6% согласны на жилье до 30 кв. м, лишь бы оно было собственным.

Отвечая на вопрос о способе приобретения жилья, 40% участников признались, что пока не определились с выбором. Среди тех, кто определился, 22% надеются купить жилье за наличные, а 19,1% рассчитывают на ипотеку. Рассрочку от застройщика выбрали 4,5%, а покупку с использованием материнского капитала или других форм господдержки – 4,2%. Однако в комментариях встречаются и другие мнения: «мне это не по средствам», и «если брать рассрочку, то максимум под 3% годовых».

В опросе приняли участие 3,6 тыс. россиян.

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