Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

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Летом стоимость основных стройматериалов в России может увеличиться в среднем на 10-15 процентов. О подорожании этой категории товаров предупредил гендиректор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Денис Жалнин, пишут «Известия».

Эксперт пояснил, что причиной роста цен станет резкое сокращение объема предложения стройматериалов на фоне пикового спроса на них, который обычно наблюдается в июле-августе. «Если не поддерживать баланс спроса и предложения регулированием цен, есть риск возникновения дефицита наиболее востребованных строительных материалов», — отметил он.

Жалнин предполагает, что спрос на стройматериалы в 2024 году будет высоким из-за необходимости восстановления домов, пострадавших от паводков. Кроме того, интерес к ним будет обусловлен рекордным спросом на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

По мнению эксперта, в первую очередь цены могут повыситься на древесину, цемент, газоблоки, а также кирпичи и материалы для отделки фасадов домов. В заключение он настоятельно порекомендовал тем, кто собирается строить дом в этом году, особенно с привлечением кредитных средств, предусмотреть в смете на строительство вероятность подорожания основных стройматериалов. «Иначе есть риски того, что денег не хватит и будут нарушены обязательства перед банком по срокам строительств и передачи готового объекта в залог», — подытожил специалист.

13 мая ранее стройматериалам в РФ предрекли подорожание на 15-20 процентов в мае, пишет Лента.