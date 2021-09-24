Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика

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В Самаре готовятся приступить к четвертому этапу организации транспортного движения на время строительства двухуровневой развязки в центре города. Перекрыть движение по основному створу улицы Ново-Садовой на участке от до АЗС «Татнефть» до ул. Советской Армии по направлению «в город» планируется с 25 сентября текущего года, на период до окончания строительства эстакады.

Ограничительные меры связаны с масштабным строительством путепровода, протяженностью более полукилометра, на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой, которое стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Работы по возведению дорожного объекта идут с опережением графика. К настоящему времени из предусмотренных проектом 296-ти свай - устроены 241 свая, полностью забетонированы 42 опоры-стойки. Строители готовятся приступить к бурению оставшихся 55 свай, которые будут располагаться на существующей проезжей части. В связи с этим начинается четвертый этап организации транспортного движения по основному створу улицы Ново-Садовой.

Транспортные потоки пойдут по дублерам в обоих направлениях, по четырем полосам проезжей части.

На участке от АЗС «Татнефть» до Советской Армии движение будет осуществляться по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях. Далее, транспортные потоки будут разведены, по направлению «в город» - по дублеру от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая, по направлению «из города» - по дублеру нечетной стороны.

Маршруты общественного транспорта на время строительства развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой не изменятся и проходить будут по 4-х полосному дублеру улицы Ново-Садовой по нечетной стороне, от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть» (на стороне ТЦ «Апельсин»), где организованы посадочные площадки.

Для улучшения проходимости транспортных потоков и снижению трафика в границах строящейся развязки в летний период отремонтировали проезжую часть 17-ти участков прилегающих улиц. Кроме того, до 30 сентября этого года планируется запустить движение автомобилей по территории МТЛ «Арена» на участке от ул. 5-я просека до ул. Советской Армии в срок, по проезду от ул. Советской армии до ул. 22 Партсъезда и улице 5-я просека от д. №274 по ул. Советской Армии до д. №129 по ул. 5-я просека.

Дополнительно, увеличили количество подвижного состава трамваев и уменьшили интервалы выхода на линию на трамвайных маршрутах, проходящих по ул. Ново-Садовой.

Возведение большого инфраструктурного дорожного объекта в границах города-миллионника всегда связано с определенными неудобствами для горожан.

Губернатор Дмитрий Азаров в марте этого года, после начала строительства, обратился к жителям Самары с просьбой отнестись с пониманием к предстоящим работам. «Ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки. Проект того стоит. Идет масштабная трансформация инфраструктуры в нашем регионе: строятся новые мосты, новые развязки».

Отметим, эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.