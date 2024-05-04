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Волонтеры Победы и активисты «Молодой Гвардии» передали пасхальные куличи участникам и зрителям антифашистского форума «Гитары в строю»

4 мая 2024 16:33
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Волонтеры Победы и активисты «Молодой Гвардии» передали пасхальные куличи участникам и зрителям антифашистского форума «Гитары в строю»
Концерт для военных пенсионеров, ветеранов, участников СВО, которые отдыхают и восстанавливают здоровье в санатории «Волга», прошёл в рамках II Международного антифашистского форума «Гитары в строю».
 

Песня «Красная Армия всех сильней» на китайском звучит почти также энергично и жизнеутверждающе, как и на русском. Молодому  эстрадному певцу Ван Хао из Поднебесной  подпевает весь зал.

Его соотечественница, оперная певица Дин Яо из Китая исполнила не только русские песни и романсы, но и песни своей родины. Дин Яо собирает полные залы в Москве и выступает на различных фестивалях. Девушка уже неплохо разговаривает по-русски, ведь почти треть своей жизни она провела в России, прониклась её духом и колоритом, изучая и русский язык, и оперное искусство. Песню времён Великой Отечественной войны «Давай закурим, товарищ, по одной» она исполнила на русском и на китайском.

Музыканты и певцы  - участники международного антифашистского форума  «Гитары в строю» из Китая, Словении и России выступили в самарском  санатории, где отдыхают и восстанавливаются ветераны и участники СВО, военные пенсионеры.

Зоя Николаевна - на заслуженном отдыхе, а ее зять только вернулся из зоны СВО, отдыхает и поправляет здоровье. На концерт пришли всем семейством.

«Очень признательная организаторам форума: словно вернулась во времена своей молодости. Когда был Московский фестиваль молодёжи и студентов, мы и наши ровесники из разных стран тоже собирались, пели песни военных лет, они исполняли свои народные песни. Это потрясающе, настоящий подарок», - поделилась самарчанка.

Зрителей концерта антифашистского форума «Гитары в строю» ждал ещё один подарок - Волонтеры Победы и активисты «Молодой гвардии» накануне праздника Пасхи передали ароматные куличи от Самарского БКК.

Волонтёр «Единой России» Майя Махлеева только вернулась из Мариуполя, где работала в гуманитарном центре, и своими глазами видела последствия современного нацизма, общалась с людьми, которых это коснулось.

«Певцы и музыканты фестиваля своими талантами, своим участием в антифашистском форуме выражают нам и жителям новых регионов России солидарность. Их позиция доказывает, что не только нам важно выступить против нацизма всем вместе и уничтожить его», - уверена Майя.

Без подарков волонтёры «Единой России» не отпустили и участников концерта - интернациональную артистическую бригаду, которая будет радовать своим творчеством жителей региона ещё несколько дней.

Теги: Единая Россия

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