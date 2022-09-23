При строительстве станции метро «Театральная» стараются минимизировать временные неудобства для жителей

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Появлению новой транспортной локации, которая позволит соединить отдаленные районы Самары с историческим центром города, уделяется особое внимание. Строительство станции метро "Театральная" и сопряженные с этим работы по выносу инженерных коммуникаций – в активной фазе.

Региональный заказчик и мэрия, которые трудятся на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются организовать работы максимально качественно и при этом с наименьшими неудобствами для жителей. Все нюансы обсуждаются и непосредственно на объектах производства работ в зоне метростроя, и в ходе совещаний. Контроль непрерывный.

Несомненный плюс новой станции метрополитена после завершения ее строительства и ввода в эксплуатацию – прежде всего, в разгрузке городских магистралей и существенном сокращении интервала движения поездов с 12-15 минут до 5-8 минут.

Организация дорожного движения в период строительных работ – один из важнейших вопросов. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро. На сегодняшнем совещании с Первым заместителем Главы Самары Владимиром Василенко, министром строительства Самарской области Николаем Плаксиным и представителями регионального ГКУ «Управление капитального строительства» вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы организации движения и по другим улицам, в том числе по улице Ново-Садовой от улицы Первомайской до улицы Полевой. Временная схема нужна для переустройства специалистами инженерных коммуникаций – речь идет о ливневой канализации. Предстоит выполнить масштабный объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра.

«Его нужно вынести с перекрестка, чтобы пускать щит, ведь под улицей Полевой пройдет тоннель. Ничто не должно мешать строительству метрополитена, поэтому «ливневка» точно должна быть переустроена, – пояснил Первый вице-мэр Самары. – Без временной схемы организации движения тоже не обойтись, и это прерогатива профильного регионального министерства. Но мы работаем с ним в связке, чтобы обсуждать все нюансы и минимизировать неудобства для горожан».

Готовятся графики и другая документация. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. При этом уже известно, что одну полосу по улице Ново-Садовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной. Здесь предполагается организовать одностороннее движение.

«Взаимное решение минтранса, минстроя и мэрии – чтобы эта полоса осталась для движения на весь период строительства метро», – уточнил Владимир Василенко.

На данный момент пройдены согласования с ГИБДД, и решение будет реализовано.

Вопросы организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году (предварительно в середине или третьем квартале 2023 года).

А сейчас в штатном режиме продолжаются работы на улице Галактионовской и, кроме того, в районе прилегающих к ней двух скверов занимаются выносом инженерных коммуникаций.

Региональный заказчик и Администрация Самары просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Всё делается для будущего комфортного передвижения самарцев и развития транспортной инфраструктуры региональной столицы.

Фото: администрация Самары