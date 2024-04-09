При развитии территории вокруг кампуса в Самаре будут построены школа и детский сад

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Территория, прилегающая к международному межвузовскому кампусу в Самаре, будет оснащена объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Проект предполагает создание, так называемой, образовательной вертикали. В непосредственной близости от кампуса планируется создание жилой застройки со строительством школы, детского сада, объектов здравоохранения, спорта, бизнеса в сфере IT, инжиниринга и так далее. Сегодня мы активно ведем переговоры с индустриальными партнерами, которые будут застраивать территорию, прилегающую к будущему студгородку. Параллельно администрация Самары готовит программу развития транспортного обеспечения этого района», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Строительство кампуса в Самаре реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало архитектурное бюро «Студия 44» и поддержали студенты, ректоры и участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.

«Таким образом, формируется новая городская среда. Семья сразу сможет отдать ребенка сначала в садик, потом в школу, а потом — в вузовскую кооперацию. Причем будет возможность выбора любой профессии, так как вузы-участники предоставляют широкий спектр направлений обучения. Дети с самого маленького возраста смогут видеть свое будущее в образовании и карьере», — подчеркнула генеральный директор управляющей компании ООО «ПроКампус №1» Алиса Денисова.

Проект будет реализован в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена». Здесь планируют реализовать концепцию «город в городе»: когда все точки — от дома, учебы и работы до объектов общепита, торговли и здравоохранения — находятся в непосредственной близости. На территории будет много рекреационных пространств, спортивных и прогулочных зон. По сути, это новый микрорайон в такой форме, какой в Самарской области еще не было.

Фото: департамент информационной политики СО