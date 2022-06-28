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Объекты долевого строительства – в фокусе внимания Правительства СО
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Объекты долевого строительства – в фокусе внимания Правительства СО

28 июня 2022 18:28
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Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящегося объекта – жилого комплекса «Космолет».

Во вторник, 28 июня,  председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящегося объекта – жилого комплекса «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко областного центра. Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным и советником Губернатора Светланой Дроздовой он оценил ход работ и обсудил с застройщиком исполнение графика строительства. 

Вопросы долевого строительства – в зоне пристального внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Руководство Самарской области активно занимается восстановлением прав граждан – участников долевого строительства. В минувшем году благодаря системной работе областных властей удалось исключить из единого государственного реестра проблемных объектов 14 единиц, при плане – девять. В этом году Правительство Самарской области берет на себя обязательства исключить из ЕГРПО 25 объектов, что также значительно выше запланированного. 

Важная задача – не допустить включения в госреестр новых зданий. Поэтому наиболее масштабные и сложные в реализации проекты - на особом контроле властей. ЖК «Космолет», - один из таких проектов. Ранее он имел статус проблемного объекта, новый застройщик взял на себя обязательства завершить работы. Темпы строительства нарастили, но для того, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию, необходимо приложить еще значительные усилия.

ЖК «Космолет» состоит из трех секций по 32 этажа каждая, общая площадь жилья после ввода зданий в эксплуатацию составит порядка 70 тысяч квадратных метров. Планируемый застройщиком срок завершения работ – четвертый квартал 2023 года.

В настоящее время возведены 10 этажей первой, 8 – второй и 7 – третьей секции. На совещании, которое прошло непосредственно на объекте, обсудили, как ускорить процесс строительства. «Сейчас мы вышли на темпы строительства по два с половиной этажа в месяц», - сообщил представитель застройщика. 

«Предстоит выполнить еще очень большой объем работ, необходимо форсировать строительство, наращивать темпы в разы, привлекать дополнительные трудовые ресурсы», - отметил Виктор Кудряшов. 

Как стало известно в ходе совещания, помощь в дальнейшей реализации проекта намерен оказать привлеченный инвестор. Кроме того, застройщик планирует использовать значительные кредитные средства. Это позволит ускорить строительство и ввести объект в эксплуатацию в срок.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты

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