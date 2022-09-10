О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области

130

Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения. Решение данного вопроса неотъемлемо связано с реализацией градостроительной политики региона.

В зоне постоянного внимания Правительства Самарской области находятся жилищное и социальное строительство, обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой, удовлетворение прав – требований обманутых дольщиков, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и многое другое.

С целью создания условий для реализации эффективной градостроительной политики региональным Правительством осуществляются следующие мероприятия:

- Актуализированы генеральные планы большинства населенных пунктов Самарской области. В полном объеме эта работа будет завершена до конца года.

- Разработана комплексная транспортная схема Самарско-Тольяттинской Агломерации, позволяющая осуществлять развитие дорожной сети для нужд перспективной жилищной застройки.

- Завершено внесение сведений о границах всех муниципальных образований в ЕГРН. В стадии завершения работа по внесению сведений о границах населенных пунктов.

- В муниципальных образованиях утверждены и постоянно актуализируются схемы тело-, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с перспективными проектами жилищной застройки.

По состоянию на 01.09.2022 в Самарской области в стадии разработки находится более 20 проектов планировки территории, осуществляется проектирование 37 жилищных объектов и 81 объект МКД находится в стадии строительства, что в совокупности составляет 6,4 млн.кв.м. Исходя из указанных данных министерством строительства Самаркой области составлен план достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. В целях контроля исполнения плана и его своевременных корректировок на регулярных заседаниях штаба с застройщиками обсуждаются исполнение квартальных планов по получению застройщиками разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Благодаря системной работе регионом достигнуты следующие результаты.

- Выдерживаются высокие темпы жилищного строительства. В 2021 году Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в эксплуатацию (введено 1,806 кв.м). Регион стал абсолютным лидером в ПФО по темпам прироста вводимого жилья, прирост составил 28,7%. Стоит отметить, что за восемь месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию 1,240 млн. кв. м жилья (66% от плана), что на 105 тыс. кв.м. больше, чем к сентябрю прошлого года. Всего в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируется обеспечить ввод в объеме 1, 876 млн. кв. м.

- За последние четыре года на территории Самарской области введены в эксплуатацию 94 социальных объекта, в том числе: 47 детских садов, 8 школ, 15 спортивных объектов, 6 объектов здравоохранения и социального обеспечения, 3 объекта культуры и другие объекты. На данный момент совместно с ВЭБом запускается строительство 6 новых школ в рамках концессии.

- В регионе за последние пять лет из реестра проблемных объектов исключены 64 объекта обманутых дольщиков, удовлетворены права требования более 5 тыс. человек, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. В планах до конца текущего года удовлетворить права дольщиков еще на 12 объектах. В следующем году эта проблема будет решена в полном объеме.

- С опережением плана ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. Только с начала текущего года из аварийного фонда переехали 1 640 человек, расселено 29,9 тыс. кв. м. С начала действия программы из непригодного жилищного фонда переселено около 8 тысяч человек. Общая площадь расселенного жилья составила 131,2 тыс. кв. м. В 2024 году, на год раньше запланированного срока, планируется завершить переселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

- В г.о. Самара реализуется масштабный инфраструктурный проект – станция метро «Театральная», которая не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития.

- Регион одним из первых в стране приступил к реализации программы комплексного развития территорий. Администрацией г.о. Самара подготовлено к реализации 24 территории. Результатом, по прогнозам, станет снос порядка 400 тыс. квадратных метров аварийного жилья и строительство 3 млн. квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

Все это позволит достигнуть плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию до 2030 года, установленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в объеме 21,4 млн. кв.м.

Фото: ru.freepik.com