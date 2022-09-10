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О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области
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О градостроительной политике и развитии жилищного строительства Самарской области

10 сентября 2022 20:44
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Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Самарской областью, является повышение качества жизни населения. Решение данного вопроса неотъемлемо  связано с реализацией градостроительной политики региона. 

В зоне постоянного внимания Правительства Самарской области находятся жилищное и социальное строительство, обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой, удовлетворение прав – требований обманутых дольщиков, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и многое другое.

С целью создания условий для реализации эффективной градостроительной политики региональным Правительством осуществляются следующие мероприятия:

- Актуализированы генеральные планы большинства населенных пунктов Самарской области. В  полном объеме эта работа будет завершена до конца года.

- Разработана комплексная транспортная схема Самарско-Тольяттинской Агломерации, позволяющая осуществлять развитие дорожной сети для нужд перспективной жилищной застройки. 

- Завершено внесение сведений о границах всех муниципальных образований в ЕГРН. В стадии завершения работа по внесению сведений о границах населенных пунктов.

- В муниципальных образованиях утверждены и постоянно актуализируются схемы тело-, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с перспективными проектами жилищной застройки. 

По состоянию на 01.09.2022 в Самарской области в стадии разработки находится более 20 проектов планировки территории, осуществляется проектирование 37 жилищных объектов и 81 объект МКД находится в стадии строительства, что в совокупности составляет 6,4 млн.кв.м. Исходя из указанных данных министерством строительства Самаркой области  составлен план достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. В целях контроля исполнения плана и его своевременных корректировок на регулярных заседаниях штаба с застройщиками обсуждаются исполнение квартальных планов по получению застройщиками разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Благодаря системной работе регионом достигнуты следующие результаты.

- Выдерживаются высокие темпы жилищного строительства. В 2021 году Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в эксплуатацию (введено 1,806 кв.м). Регион стал абсолютным лидером в ПФО по темпам прироста вводимого жилья, прирост составил 28,7%. Стоит отметить, что за восемь месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию 1,240 млн. кв. м  жилья (66% от плана),  что на 105 тыс. кв.м. больше, чем к сентябрю прошлого года. Всего в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируется обеспечить ввод в объеме 1, 876 млн. кв. м. 

- За последние четыре года на территории Самарской области введены в эксплуатацию 94 социальных объекта, в том числе:  47 детских садов, 8 школ, 15 спортивных объектов, 6 объектов здравоохранения и социального обеспечения, 3 объекта культуры и другие объекты. На данный момент совместно с ВЭБом запускается строительство 6 новых школ в рамках концессии.

- В регионе за последние пять лет из реестра проблемных объектов исключены 64 объекта обманутых дольщиков, удовлетворены права требования более 5 тыс. человек, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. В планах до конца текущего года удовлетворить права дольщиков еще на 12 объектах. В следующем году эта проблема будет решена в полном объеме.

- С опережением плана ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья.  Только с начала текущего года  из аварийного фонда переехали 1 640 человек, расселено 29,9 тыс. кв. м.  С начала действия программы из непригодного жилищного фонда переселено около 8 тысяч человек. Общая площадь расселенного жилья  составила 131,2 тыс. кв. м. В 2024 году, на год раньше запланированного срока, планируется завершить переселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

- В г.о. Самара реализуется масштабный инфраструктурный проект – станция метро  «Театральная», которая не только значительно улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, но и повысит привлекательность жилья на этой территории, позволит запустить масштабные программы комплексного развития.

- Регион одним из первых в стране приступил к реализации программы комплексного развития территорий. Администрацией г.о. Самара подготовлено к реализации 24 территории.  Результатом, по прогнозам, станет снос порядка 400 тыс. квадратных метров аварийного жилья и строительство 3 млн. квадратных метров современного жилья и объектов социальной инфраструктуры в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

Все это позволит достигнуть плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию до 2030 года, установленных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  в объеме 21,4 млн. кв.м.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

Теги: Акценты В центре внимания

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