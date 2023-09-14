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Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги

14 сентября 2023 12:47
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Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги

Вопрос транспортной доступности нового жилого микрорайона «Кислород», строящегося за ТЦ «Метро» на 19-м километре Московского шоссе, обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, новый жилой комплекс переменной этажности на месте бывшей 94-й военной части строит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Многоквартирные дома возведут на площади почти в 10 гектаров. В общей сложности здесь планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь многоэтажки с квартирами в чистовой отделке возведут, в том числе, для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Район будет полностью обеспечен необходимой инфраструктурой. На площадке распланированы участки под социальные объекты – детские сады, школу и поликлинику. Кроме того, в границах территории возведут тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка.
Строительство жилкомплекса стартовало в текущем году и идет в хорошем темпе. К настоящему времени здесь уже появилась трансформаторная подстанция и РП/ТП, завершается строительство котельной, полным ходом идет возведение двух первых домов.

Новый микрорайон соединят с Самарой две новые дороги. Первая будет состоять из двух участков – дублера Московского шоссе от ТЦ «Метро» до переулка Северный (заказчиком выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области) и улицы Пятая линия (ее построит городской округ Самара). Строительство этих дорожных объектов начнется в первую очередь. Общая протяженность новых участков дороги составит около 2 км, а ширина – 7 метров, движение будет двухполосным. Проектом строительства улицы Пятая линия предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,25 метра, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Ожидается, что заключение экспертизы по проекту этой дороги будет получено в конце текущего года. На совещании обсудили сроки реализации проекта, выноса коммуникаций, финансирования строительства.

Виктор Кудряшов поручил ускорить работу по всем направлениям, поскольку от готовности дорог зависит ввод в эксплуатацию первых домов ЖК «Кислород», а значит, и сроки предоставления гражданам жилья. Администрации города Самара поручено отработать вопросы движения общественного транспорта, продумать маршруты следования автобусов. Планом поселка также предусмотрено строительство еще одной дороги, от Ракитовского шоссе, - это второй вариант выезда из ЖК «Кислород».

«Сегодня Самарский областной фонд жилья и ипотеки фактически вернулся на рынок жилищного строительства, и темпы реализации масштабного проекта по созданию нового ЖК «Кислород» это подтверждают. Уверен, что муниципалитеты поддержат застройщика, нацеленного в первую очередь на исполнение государственных программ, и будут приобретать у СОФЖИ квартиры для расселения аварийного жилого фонда и передачи детям-сиротам», - отметил Виктор Кудряшов. Определить на конкурсной основе проектную организацию для выполнения работ по строительству дорог планируется до конца 2023 года.

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