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Недвижимость: цены на вторичке растут медленнее инфляции

1 июля 2025 13:23
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Недвижимость: цены на вторичке растут медленнее инфляции

Специалисты Циан.Аналитики проанализировали изменения, которые произошли на вторичном рынке за последние полгода, и сравнили их с показателями 2024:
 

  • Цены предложения в большинстве локаций 500+ тыс. за месяц не изменились (в среднем +0,2%%). За 1 полугодие рост на 3%, за год – на 6% (см. приложение).

  • Объём предложения за месяц снизился на 1%. На протяжении первого полугодия выбор стагнирует, относительно прошлого года он ниже на 22%.

  • Спрос остаётся выше ожиданий участников рынка – просмотры объявлений на четверть выше, чем год назад, и на 10% выше, чем весной 2025 г. Сохраняется переток активности с новостроек.

Методика

В выборку вошли 40 ключевых локаций (в т.ч. все города с населением от 500 тыс. человек).

  • Цены на вторичке стагнируют уже больше года

В июне 2025 г. на вторичном рынке сохраняется стагнация средних цен предложения – за месяц в локациях 500+ тыс. они увеличились лишь на 0,2%. Более чем на 1% «квадрат» подорожал лишь в Сочи, Перми, Воронеже, Ленинградской области, Севастополе, Уфе. Снижение цен зафиксировано в Ставрополе, Ростове-на-Дону и Новокузнецке. 

В начале года рост цен был чуть более выраженным, но не превышал 1% в месяц. За 1 полугодие цены в анализируемых локациях увеличились в среднем лишь на 3%. Наиболее выраженный рост за 6 месяцев – в Ижевске, Севастополе и Калининграде (+8-10%).

Последний раз «квадрат» дорожал более, чем на 1% в марте прошлого года, т.е. стагнация характерна для рынка уже 15 месяцев. Столь длительный период околонулевой динамики цен фиксируется нами впервые с 2018 г. Средний рост год к году – +6% (т.е. почти вдвое ниже официальной инфляции). За последние 12 месяцев вторичка заметнее всего подорожала в Ижевске, Калининграде, Оренбурге, Перми и Казани (от +11% до +18%). Сократилась стоимость квадратного метра относительно прошлого года только в Ленинградской области (-1%) и Новокузнецке (-4%).

  • Объём предложения с начала года почти не изменился

Объём предложения за последний месяц снизился на 0,8%. Фактически число объектов в продаже не меняется на протяжении всего полугодия – за 6 месяцев снижение на 1,8%. Выраженная динамика за последние полгода была характерна лишь для тех городов, где на рынке сравнительно не много объектов: в Кирове, Ульяновске, Ставрополе, Рязани выбор снизился более чем на 20%, в Тольятти – вырос на 18%.

Стагнация объёма предложения говорит о том, что каких-либо нестандартных колебаний на вторичном рынке сейчас не происходит: спрос сохраняется на высоком уровне, продавцы в спокойном режиме выводят новое предложение.

В прошлом году изменения были заметнее: с ужесточением ипотечных условий часть продавцов решили снять квартиры с продажи и временно сдавать их, поэтому во 2 полугодии прошлого года предложение сократилось. Относительно июня 2024 г. выбор сейчас ниже на 22%.

  • Спрос держится на высоком уровне

Спрос на вторичном рынке, несмотря на заградительные ипотечные ставки, сохраняется на высоком уровне, в т.ч. за счёт перетока активности из сегмента новостроек. Немалую роль здесь играет рост доли сделок в готовых корпусах от застройщиков, которые попадают в статистику вторички.

Просмотры объявлений на сайте Циан на четверть выше, чем в июне прошлого года (правда тогда интерес был смещён на сегмент новостроек, где заканчивалась льготная ипотека) и на 10% выше, чем в апреле текущего года (цифры мая искажены длинными праздниками, поэтому сравнение будет некорректным).

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