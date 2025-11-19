Напротив Губернского рынка в Самаре собираются построить высотки

183

Горадминистрация опубликовала результаты общественных обсуждений проекта.

Многоэтажки планируют обустроить в Ленинском районе города в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, рядом с Самарской Вальдорфской школой на Буянова, 105 и недалеко от Губернского рынка.

Работы хотят организовать на участке площадью около 3,34 тыс. квадратных метров. Проект выносили на общественные обсуждения. 18 ноября местные власти разместили результаты.

68 мнений были положительными, 21 — отрицательными. Плюс одно предложение. В том числе десять от граждан, которые не зарегистрированы в областном центре, пишет Самара-МК.