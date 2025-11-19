Напротив Губернского рынка в Самаре собираются построить высотки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Напротив Губернского рынка в Самаре собираются построить высотки

19 ноября 2025 10:39
183
Напротив Губернского рынка в Самаре собираются построить высотки

Горадминистрация опубликовала результаты общественных обсуждений проекта.

Многоэтажки планируют обустроить в Ленинском районе города в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, рядом с Самарской Вальдорфской школой на Буянова, 105 и недалеко от Губернского рынка.

Работы хотят организовать на участке площадью около 3,34 тыс. квадратных метров. Проект выносили на общественные обсуждения. 18 ноября местные власти разместили результаты.

68 мнений были положительными, 21 — отрицательными. Плюс одно предложение. В том числе десять от граждан, которые не зарегистрированы в областном центре, пишет Самара-МК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
Весь список