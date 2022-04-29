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Основной темой обсуждения стал ход строительства дорог, выполнение планов по дорожному строительству.
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На заседании федерального штаба по региональному развитию обсудили меры поддержки строительной отрасли и дорожное строительство

29 апреля 2022 17:33
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Основной темой обсуждения стал ход строительства дорог, выполнение планов по дорожному строительству.

В четверг, 28 апреля 2022 года, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел в формате ВКС всероссийское заседание штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Самарскую область на мероприятии представил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Основной темой обсуждения стал ход строительства дорог, выполнение планов по дорожному строительству. Открывая совещание, Марат Хуснуллин остановился на мерах поддержки строительной отрасли в целом. В первом квартале текущего года в стране введено в эксплуатацию 30 миллионов квадратных метров жилья. Это рекордное достижение за всю историю страны. «Это результат нашей с вами совместной работы, результат решений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по поддержке строительной отрасли. Ключевая задача этого года – ввести в этом году не меньше жилья, чем в прошлом. Для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул зампред Правительства РФ. 

Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство продолжит курс на выработку и внедрение антикризисных мер и призвал регионы на местах делать все возможное для упрощения разрешительных процедур в строительстве. Усилия региональных властей, по мнению куратора строительной отрасли, должны быть сосредоточены на своевременном освоении бюджетных средств, сокращении избыточных бюрократических процессов, поддержке спроса на жилье. 

Заместитель председателя Правительства поручил провести в регионах мониторинг, выяснить причины отказов банков финансировать строительные проекты. Виктор Кудряшов поручил министру строительства провести встречу с застройщиками и выяснить, насколько актуален этот вопрос для строительной отрасли региона. 

 В рамках основного вопроса повестки на совещании обсудили ход дорожного строительства. Правительство Российской Федерации направит в регионы на дорожное строительство дополнительно 120 миллиардов рублей. Приоритет при распределении средств будет отдаваться регионам, которые организуют строительство опережающими темпами, заблаговременно завершают контрактацию. Если регионы не укладываются в график исполнения нацпроектов и госпрограмм, средства могут отозвать. 

В Самарской области плановые показатели программ по дорожному строительству выполняются досрочно. Контрактация на объекты текущего года завершена еще в марте. По объектам 2023 года в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. В июне 2022 года начнутся конкурсные процедуры по определению подрядчиков на строительно-монтажные работы. Срок заключения контрактов на дорожные объекты будущего года – 1 сентября 2022-го.

Напомним, в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году предусмотрен ввод 83 дорог протяженностью 296,87 км, в том числе: 224,53 км дорог регионального значения (42 объекта, из них 21 мост), 51,65 км - ремонт улиц в Самаре (31 объект), 20,69 км - ремонт улиц в Тольятти (10 объектов). 

Объем финансирования регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году составляет 8 млрд 691 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в 2022 году предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 661,7 млн рублей, на которые будут приведены в нормативное состояние 19 км автомобильных дорог. Конкурсные процедуры завершены, заключены 3 государственных контракта.

На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в текущем году предусмотрено 156 млн 191 тыс. рублей субсидий из федерального бюджета. 

Конкурсные процедуры также завершены, 25 марта заключены два муниципальных контракта.

Виктор Кудряшов поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину проработать возможность привлечения дополнительных федеральных средств на строительство и ремонт дорог в регионе.  

 «У нас есть успешный пример досрочного завершения строительства моста через реку Сок, движение по нему открыли на 1,5 года раньше запланированного. Регион доказал, что умеет четко исполнять взятые на себя обязательства, с опережением выполнять планы. Все это позволяет рассчитывать на дальнейшее эффективное взаимодействие с федеральным центром по привлечению дополнительных ресурсов на развитие Самарской области», - отметил в завершение Виктор Кудряшов. 

 

Фото:    pixabay

 

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