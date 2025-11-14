Я нашел ошибку
Главные новости:
Театр «Мастерская» из Самары представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве
Театр «Мастерская» из Самары представил два спектакля на Всероссийском фестивале «Классика» в Москве
В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ
В Госдуму внесут проекты об обязательной маркировке видео с использованием ИИ
На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков
На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков

14 ноября 2025 14:52
62
На Вольской в Самаре могут построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков

Министерство градостроительной политики дало добро на разработку поправок в правила землепользования и застройки Самары по предложениям ООО "СЗ "Донстрой" Анатолия Давидюка. Касаются они реализации проекта по строительству дома для обманутых дольщиков на ул. Вольской, 40, пишет Волга-Ньюс.

На ул. Вольской, 40 находилась школа-интернат № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2000-х здание передали Самарской академии государственного и муниципального управления, которая занимала его до 2012 года. Затем объект был заброшен и снесен.

В 2022 г. власти решили реализовать на данной территории площадью почти 33 тыс. кв. м масштабный инвестпроект. Был организован конкурс по определению инвестора, который, получив участок, должен был предоставить жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков. Победителем стало ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка.

Компания взяла на себя обязательство предоставить дольщикам 5,7 тыс. км. м жилья в 2022–2023 годах. Однако реализация проекта зависла на этапе согласования параметров застройки. "Донстрой" планировал возвести жилые дома высотой 17-23 этажей с паркингами и встроенным нежилыми помещениями.

В 2023 г. мэрия согласовала многоэтажную застройку части участка площадью 14988 кв. метров. По остальной территории застройщик "Донстрой" получил отказ, так как она находится в территориальной зоне Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), в которой ПЗЗ не предусматривают возможности многоэтажной застройки. Поэтому и поступило предложение о смене зонирования.

Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ при главе Самары поддержала предложение "Донстроя" о введении в правила зоны Ц-6 "Общественно-деловая зона для размещения объектов образования и объектов жилой застройки", содержащей основной вид разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" и ее установлении на участке площадью 17955 кв. метров на Вольской, 40. Министерство градостроительной политики Самарской области, в свою очередь, предлагало альтернативный вариант — сохранить статус общественно-деловой зоны с возможностью размещения жилья как условно-разрешенного вида использования.

"Это позволит инвестору в будущем показать городской комиссии всю инфраструктуру проекта, в том числе места расположения детских садов, школ. Эти данные смогут стать обоснованием решения о предоставление условного вида. Параметры для вводимой зоны будут установлены в сопоставимых пределах с аналогичными территориями, что позволит избежать точечных решений и сохранить целостность городской среды", — объясняли в ведомстве.

И всё же минград дал добро на подготовку проекта поправок по заявке "Донстроя". Зону Ц-6 предлагается установить со следующими параметрами: 

  • предельные параметры земельных участков: минимальная площадь — 0 кв. метров, максимальная — параметр не ограничен;
  • минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 метра;
  • допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
  • предельная высота зданий, строений, сооружений — 82 метра;
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;
  • процент застройки подземной части не регламентируется;
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобатной части здания — 100%;
  • количество парковочных мест на 1 квартиру — 0,8 шт;
  • минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
  • требования к стилобатной части здания: максимальное количество надземных этажей — 2 этажа и эксплуатируемая кровля, максимальная высота стилобатной части — 9 метров.
  •  На разработку проекта поправок ПЗЗ министерство дало один месяц. Комиссия будет принимать предложения заинтересованных лиц в течение 5 дней по электронной почте kancelar@samadm.ru. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
66
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
158
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
174
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
266
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
634
Весь список