На Сухой Самарке планируют построить новый микрорайон

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Об этом в своем аккаунте в телеграм сообщал глава Самары Иван Носков.

"Обсуждали проект КРТ в этом районе еще с Александром Хинштейном, когда только прибыл в Самару. На данный момент есть решение суда, и мы будем действовать в рамках этого судебного решения и действующего законодательства.

В ближайшее время застройщик должен встретиться со всеми заинтересованными жителями, и презентовать проект. Ответить на вопросы по проектированию и строительству детского сада, школы, поликлиники, организации парковок в новом микрорайоне, о границах природного парка. Нарушать градостроительные нормы и правила Правительство региона и администрация города застройщику не дадут. Конфликт между частью жителей и стройкомпанией затянулся, появились и сторонние организации, люди, которые спекулируют темой, поэтому важен постоянный прямой диалог.

На прошлой неделе выезжал с застройщиком на место КРТ. Обсудили будущий микрорайон, и сложности, которые могут возникнуть при застройке. Сложности, в общем, очевидны – узкие дороги в границах Сухой Самарки, низкая транспортная доступность этого района. Кроме того, через эту часть Куйбышевского района идет дорога, соединяющая Самару с Новокуйбышевском. И это тоже повышает автомобильный трафик.

Будем обсуждать с Министерством транспорта строительство многополосного моста и расширение существующих дорог. Важно после решения вопросов с дорогами, увеличить общественный транспорт. Когда будет понимание и договоренности по этим вопросам – проведу дополнительную встречу с жителями, расскажу подробнее не только о планах, но и о сроках их реализации.

Еще раз подчеркну – мы действуем в рамках судебных решений и действующего законодательства. Сейчас стоит задача обеспечить транспортную доступность нового микрорайона".