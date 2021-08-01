Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу
У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио
У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио
На Поволжье снова надвигается аномальная жара
На Поволжье снова надвигается аномальная жара
Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю
Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю
Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации
Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Водителей предупредили о начале сплошных проверок на дорогах
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину
В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

На стрелке рек Волги и Самары хотят построить высотки

1 августа 2021 10:58
166
На стрелке рек Волги и Самары хотят построить высотки

31 июля в Самаре начались публичные слушания. На них горожанам представят проекты по застройке территории города. Одна из заявок предусматривает возведение многоэтажек. Причем для этих объектов выбрали лакомый кусочек на стрелке рек Волги и Самары.

— Заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. А именно — дать добро на многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) на площадке в 25,29 тысячи кв. м на улице Кутякова и участках в 40,19 тысячи кв. м, — указано в объявлении мэрии Самары.

Участки, о которых идет речь, расположены на берегу Волги. Сейчас там располагаются постройки, похожие на склады. Часть территории пустует.

Кто подал заявку, в документах мэрии не указано. Спецсогласование застройщику потребовалось, так как участки входят в границы исторического поселения Самары, а значит, высотная застройка там запрещена.

— Максимальная высота зданий, которые можно возводить в историческом поселении без каких-либо спецсогласований, — это 17 метров, в условно разрешенном виде (требуется разрешение от комиссии по землепользованию и застройке) — 34,3 метра, — рассказал глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Публичные слушания продлятся до 21 августа. Ознакомиться с проектами можно будет с 10 по 17 августа в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 174. Отзывы можно оставить там или высказать лично на собрании. Оно назначено на 17 августа.

— Собрание участников публичных слушаний пройдет в актовом зале администрации Октябрьского района на улице Ново-Садовой, 20. Регистрировать посетителей начнут в 16:30, саму встречу — в 17:30, — уточнили чиновники.

В начале 2021 года власти запретили высотную застройку около речного вокзала. Причиной стало обнаружение археологами культурного слоя Самары XIX — начала XX века, пишет 63.ру.

Теги: высотки жилищное строительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре разрешили застроить квартал на Металлурге
22 июля 2021, 13:47
В Самаре разрешили застроить квартал на Металлурге
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. Строительство
889
Застройщик не получил разрешения на возведение 75-метровых высоток в историческом центре Самары
12 июля 2021, 12:56
Застройщик не получил разрешения на возведение 75-метровых высоток в историческом центре Самары
Речь идет о семи земельных участках общей площадью 1963 квадратных метров. Строительство
700
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
09 июля 2021, 09:59
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
Срок действия программы — до 1 октября 2021 года. Финансы и Банки
864
В центре внимания
За сутки в Самарской области 63 новых случая коронавируса
1 августа 2021  13:44
За сутки в Самарской области 63 новых случая коронавируса
7
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
822
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021  12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
723
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
898
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
834
Весь список