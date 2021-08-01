На стрелке рек Волги и Самары хотят построить высотки

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31 июля в Самаре начались публичные слушания. На них горожанам представят проекты по застройке территории города. Одна из заявок предусматривает возведение многоэтажек. Причем для этих объектов выбрали лакомый кусочек на стрелке рек Волги и Самары.

— Заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. А именно — дать добро на многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) на площадке в 25,29 тысячи кв. м на улице Кутякова и участках в 40,19 тысячи кв. м, — указано в объявлении мэрии Самары.

Участки, о которых идет речь, расположены на берегу Волги. Сейчас там располагаются постройки, похожие на склады. Часть территории пустует.

Кто подал заявку, в документах мэрии не указано. Спецсогласование застройщику потребовалось, так как участки входят в границы исторического поселения Самары, а значит, высотная застройка там запрещена.

— Максимальная высота зданий, которые можно возводить в историческом поселении без каких-либо спецсогласований, — это 17 метров, в условно разрешенном виде (требуется разрешение от комиссии по землепользованию и застройке) — 34,3 метра, — рассказал глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Публичные слушания продлятся до 21 августа. Ознакомиться с проектами можно будет с 10 по 17 августа в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 174. Отзывы можно оставить там или высказать лично на собрании. Оно назначено на 17 августа.

— Собрание участников публичных слушаний пройдет в актовом зале администрации Октябрьского района на улице Ново-Садовой, 20. Регистрировать посетителей начнут в 16:30, саму встречу — в 17:30, — уточнили чиновники.

В начале 2021 года власти запретили высотную застройку около речного вокзала. Причиной стало обнаружение археологами культурного слоя Самары XIX — начала XX века, пишет 63.ру.