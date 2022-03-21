На окраине Самары построят две школы и поликлиники

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Власти региона озвучили планы по строительству новых объектов социальной инфраструктуры в ближайшие годы. Речь идет о школах и поликлиниках.

Новое учебное заведение планируют построить в Орловом овраге, где были выделены земли для строительства многодетным семьям. Но часть участков оказалась непригодна для жилой застройки из-за того, что туда якобы свозили землю со строительства соседнего микрорайона. Весной 2022 года несанкционированную гору грунта планируют убрать, а на этом месте в последующем возвести школу.

— В течение полутора-двух лет мы планируем построить в микрорайоне «Кошелев-парк» поликлинику на 1000 посещений в смену, в последующем — еще одну поликлинику на улице Путевой. А в самое ближайшее время рядом с поселком появится консультативное отделение в модульном здании, врачи которого будут оказывать помощь и жителям микрорайона Орлов овраг, — рассказал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

В планах областных властей еще одна школа в Крутых Ключах — на улице Школьной. Учебное заведение намерены возвести в рамках государственно-частного партнерства, пишет 63.ру.