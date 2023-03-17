Монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя в Самаре планируют завершить к середине апреля

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В Самаре продолжается строительство новой станции метро “Театральная”. Работы в полном объеме остаются на постоянном контроле.

На сегодняшний день на стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса (ТПМК). Конструкции довольно внушительные: протяженность ТПМК составляет 88 метров! Автокран, перебазированный в Самару из столицы страны, по частям опускает комплектующие на ложе в стартовом котловане, где рабочие занимаются сборкой. Для вывоза грунта и в целом обслуживания комплекса выполняется устройство рельсошпальной решетки, по которой поедут вагонетки. Дизельные локомотивы уже на дне котлована. Диаметр входа в будущий тоннель составит порядка 6 метров.

Предполагается, что техническая возможность для пуска первого ТПМК из исторического центра появится уже в апреле. Всего в работе ТПМК в дальнейшем планируется задействовать 15-16 человек (машинист, бригада проходчиков, бригада по обслуживанию щита). Остальные специалисты будут трудиться наверху.

«Основная часть тоннелепроходческого комплекса сейчас сваривается, монтируется. Следующим в монтаж пойдет ротор щита, ”юбка”, шнек, а также будут подключаться все телеги ТПМК – они будут навешиваться на основное оборудование. Стоит отметить, что один из главных элементов конструкции – ротор. Это часть щита, которая разрабатывает породу путем ее разрушения. То есть сначала ротор «врежется» в стартовое кольцо. Далее уже разработанная порода попадает в специальную камеру, перемешивается и выдается шнековым конвейером на ленточный транспортер. С него она уходит в вагонетки и башенным краном поднимается на поверхность в грунтоприемник, откуда после будет вывозиться самосвалами на полигон. Локомотивы же будут перемещать по рельсам составы с вагонетками, емкостями с тампонажной смесью и самой обделкой. На первоначальном этапе врезки сразу не потребуется большое количество вагонеток. Откатка будет осуществляться по второстепенному пути, – рассказал заместитель главного инженера, представляющий тоннельный стройотряд № 6 метростроя, Василий Костроменков. – Самое важное оборудование уже завезено на стройплощадку. Планируем закончить монтаж щита до 15 апреля. Вся работа идет по графику. Главное из того, что собрано, – основные конструкции самого ТПМК и технологические тележки, которые будут ехать за ним Порода здесь – пески и суглинки, которые не должны вызвать никаких затруднений при проходке».

В текущий период на стройке работы организованы в круглосуточном режиме, с учетом действующих нормативов. Производятся они в соответствии с проектом, получившим положительное заключение госэкспертизы.

После завершения работ по подготовке тоннелепроходческого комплекса на улице Галактионовской автокран перейдет в другую зону метростроя – на стройплощадку в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой. Сейчас здесь продолжается разработка стартового котлована.

Фото: администрация Самары