Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего за день три человека были спасены на Волге.
Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Участники акции – дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО.
26 марта в Самаре состоится очный этап областной акции «Единый день ГТО»
Матч прошел в упорной борьбе, с большим количеством нарушений и единоборств.
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Факелом» - 0:0
На сегодняшний день на стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса.
Монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя в Самаре планируют завершить к середине апреля
После матча между «Крыльями» и «Ахматом» будет подан дополнительный транспорт
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта
Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя в Самаре планируют завершить к середине апреля

17 марта 2023 19:40
108
На сегодняшний день на стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса.

В Самаре продолжается строительство новой станции метро “Театральная”. Работы в полном объеме остаются на постоянном контроле. 

На сегодняшний день на стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса (ТПМК). Конструкции довольно внушительные: протяженность ТПМК составляет 88 метров! Автокран, перебазированный в Самару из столицы страны, по частям опускает комплектующие на ложе в стартовом котловане, где рабочие занимаются сборкой. Для вывоза грунта и в целом обслуживания комплекса выполняется устройство рельсошпальной решетки, по которой поедут вагонетки. Дизельные локомотивы уже на дне котлована. Диаметр входа в будущий тоннель составит порядка 6 метров.

Предполагается, что техническая возможность для пуска первого ТПМК из исторического центра появится уже в апреле. Всего в работе ТПМК в дальнейшем планируется задействовать 15-16 человек (машинист, бригада проходчиков, бригада по обслуживанию щита). Остальные специалисты будут трудиться наверху.

«Основная часть тоннелепроходческого комплекса сейчас сваривается, монтируется. Следующим в монтаж пойдет ротор щита, ”юбка”, шнек, а также будут подключаться все телеги ТПМК – они будут навешиваться на основное оборудование. Стоит отметить, что один из главных элементов конструкции – ротор. Это часть щита, которая разрабатывает породу путем ее разрушения. То есть сначала ротор «врежется» в стартовое кольцо. Далее уже разработанная порода попадает в специальную камеру, перемешивается и выдается шнековым конвейером на ленточный транспортер. С него она уходит в вагонетки и башенным краном поднимается на поверхность в грунтоприемник, откуда после будет вывозиться самосвалами на полигон. Локомотивы же будут перемещать по рельсам составы с вагонетками, емкостями с тампонажной смесью и самой обделкой. На первоначальном этапе врезки сразу не потребуется большое количество вагонеток. Откатка будет осуществляться по второстепенному пути, – рассказал заместитель главного инженера, представляющий тоннельный стройотряд № 6 метростроя, Василий Костроменков. – Самое важное оборудование уже завезено на стройплощадку. Планируем закончить монтаж щита до 15 апреля. Вся работа идет по графику. Главное из того, что собрано, – основные конструкции самого ТПМК и технологические тележки, которые будут ехать за ним Порода здесь – пески и суглинки, которые не должны вызвать никаких затруднений при проходке».

В текущий период на стройке работы организованы в круглосуточном режиме, с учетом действующих нормативов. Производятся они в соответствии с проектом, получившим положительное заключение госэкспертизы.

После завершения работ по подготовке тоннелепроходческого комплекса на улице Галактионовской автокран перейдет в другую зону метростроя – на стройплощадку в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой. Сейчас здесь продолжается разработка стартового котлована.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
541
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
452
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
466
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1736
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
621
Весь список