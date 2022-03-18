Минтранс спроектирует территорию под магистраль Центральную в Самаре

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Приказ о реконструкции автомагистрали "Центральная" появился 17 марта. Для строительства городской артерии потребовалась корректировка проектов.

Глава ведомства прописал распоряжение о подготовке проекта планировки для строительства первого этапа магистрали от Ракитовского шоссе в Самаре до обводной дороги в Волжском районе.

— Потребуется проведение торгов для выбора подрядчика. При этом необходимо уведомить о подготовке проекта глав Самары, поселков Петра Дубрава и Смышляевка Волжского района, села Чубовка Кинельского района. Они же будут участвовать в согласовании документации. На утверждение проект направят в правительство Самарской области, — сообщает 63.ру со ссылкой на приказ.

В документе сказано, что корректировки коснутся и инженерного проекта строительства магистрали Центральной.

Напомним, в эфире программы «Главная тема», на канале Россия 24 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что долгожданную трассу начнут делать уже в новом дорожном сезоне-2022.

А первый участок магистрали "Центральная" в Самаре планировали построить до 2025 года. В 2024 году на эти цели заложено 3 млрд 330 млн рублей, а в 2025 году - 3 млрд 318 млн рублей, пишет ГТРК Самара.