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Минстрой изменил условия инвестпроекта на ул. Вольской в Самаре для обманутых дольщиков

18 февраля 2022 12:43
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Минстрой изменил условия инвестпроекта на ул. Вольской в Самаре для обманутых дольщиков

Министерство строительства Самарской области переобъявило конкурс на поиск застройщика для реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.

Напомним, минстрой ищет застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда, удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам  КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

В четверг, 17 февраля, было опубликовано извещение о новых условиях конкурса. Так, если в предыдущей редакции инвестор должен обеспечить обманутых дольщиков жильем площадью не менее 4,4 тыс. кв. м до конца 2023 г., то в новой не менее 1,6 тыс. кв. м жилья инвестор должен предоставить уже до конца 2022 г., а остальной объем до конца 2023 года.

Итоги конкурса планируется подвести 23 марта этого года, пишет Волга Ньюс.

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