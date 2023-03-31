Метрострой: в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса

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На текущей неделе в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса. Алмазные резцы ротора в головной части 88-метровой махины пробурят тоннель из исторического центра к площадке метростроя в районе улиц Полевой и Ново-Садовой.

Протяженность участка, на котором в будущем осуществится проходка из исторической части города в направлении станции «Алабинская», составляет 1 570 метров.

А сейчас в зоне метростроя на улице Галактионовской идет монтаж башенного крана грузоподъемностью 20 тонн. Собрана 40-метровая стрела, которую предстоит навесить на кран. В итоге общая длина стрелы составит 60 метров. Башенный кран нужен для выдачи породы из котлована, то есть с проходки. В дальнейшем он будет поднимать породные емкости весом до 15 тонн.

В другой зоне метростроя – в районе улиц Полевой и Ново-Садовой – конструктив и крепления котлована готовы. Идет бурение – торцевую территорию готовят для того, чтобы в будущем разместить здесь высокотоннажный автокран, который вновь доставят из Москвы. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку. Также вскрыт торец с ранее построенным тоннелем (когда велось возведение станции «Алабинская). Ожидается, что автокран прибудет на эту стройплощадку к середине апреля. К этому времени метростроителям поставлена задача полностью подготовить котлован к приемке элементов второго тоннелепроходчика и его монтажу.

Параллельно в рамках строительства метрополитена продолжаются работы на инженерных коммуникациях. Нюансы обсудили на совместном совещании в мэрии, которое провел Первый заместитель главы Самара Владимир Василенко.

Этапы работ находятся на постоянном контроле как со стороны министерства строительства Самарской области и заказчика – ГКУ СО «Управление капитального строительства», так и со стороны Администрации Самары. Кроме того, за ходом работ наблюдают общественники.

Фото: администрация Самары