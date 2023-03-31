Я нашел ошибку
Главные новости:
Протяженность участка, на котором в будущем осуществится проходка из исторической части города в направлении станции «Алабинская», составляет 1 570 метров. 
Метрострой: в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса
В целях организации перевозок населения к городским кладбищам.
В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду автодорог
Якобы работник транспорта требовал у 13-летней девочки оплатить проезд.
В самарском автобусе № 41 произошла драка между пассажиром и кондуктором
В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья провели с учащимися гимназии интерактивные тренинги.
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
Объем финансирования, направленный на обновление парка подвижного состава, составит 9,5 млрд рублей.
Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Куйбышевской железной дороги составят более 29 млрд рублей в 2023 году
Энергетики привели в порядок один из самых популярных городских туристический маршрутов вдоль старейшей электростанции. Собрано и вывезено около 300 кг мусора.
Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на первый субботник
Участники круглого стола обсудили, какие проблемы существуют в ИТ-отрасли и что делается для того, чтобы обеспечить кадрами цифровую экономику России.
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Книга рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники.
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Метрострой: в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса

31 марта 2023 18:50
77
Протяженность участка, на котором в будущем осуществится проходка из исторической части города в направлении станции «Алабинская», составляет 1 570 метров. 

На текущей неделе в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса. Алмазные резцы ротора в головной части 88-метровой махины пробурят тоннель из исторического центра к площадке метростроя в районе улиц Полевой и Ново-Садовой. 

Протяженность участка, на котором в будущем осуществится проходка из исторической части города в направлении станции «Алабинская», составляет 1 570 метров. 

А сейчас в зоне метростроя на улице Галактионовской идет монтаж башенного крана грузоподъемностью 20 тонн. Собрана 40-метровая стрела, которую предстоит навесить на кран. В итоге общая длина стрелы составит 60 метров. Башенный кран нужен для выдачи породы из котлована, то есть с проходки. В дальнейшем он будет поднимать породные емкости весом до 15 тонн.

В другой зоне метростроя – в районе улиц Полевой и Ново-Садовой – конструктив и крепления котлована готовы. Идет бурение – торцевую территорию готовят для того, чтобы в будущем разместить здесь высокотоннажный автокран, который вновь доставят из Москвы. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку. Также вскрыт торец с ранее построенным тоннелем (когда велось возведение станции «Алабинская). Ожидается, что автокран прибудет на эту стройплощадку к середине апреля. К этому времени метростроителям поставлена задача полностью подготовить котлован к приемке элементов второго тоннелепроходчика и его монтажу.

Параллельно в рамках строительства метрополитена продолжаются работы на инженерных коммуникациях. Нюансы обсудили на совместном совещании в мэрии, которое провел Первый заместитель главы Самара Владимир Василенко. 

Этапы работ находятся на постоянном контроле как со стороны министерства строительства Самарской области и заказчика – ГКУ СО «Управление капитального строительства», так и со стороны Администрации Самары. Кроме того, за ходом работ наблюдают общественники.

 

Фото:  администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
175
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
206
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
494
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1230
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
422
Весь список