Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области

29 апреля 2022 14:57
97
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.

В пятницу, 29 апреля, Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей встречи в Москве обсудили ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также отдельно вопросы, связанные со строительством крупных инфраструктурных объектов на территории региона.

Напомним, в прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 400 тысяч больше, чем в 2020. Объемы запланированного строительства жилья в 2022 году не уменьшаются, несмотря на определенные сложности в отрасли в следствии введенных несправедливых экономических санкций. Более того, уже введено 466 тысяч квадратных метров.

Более 4 тысяч человек были переселены из аварийного фонда, около тысячи обманутых дольщиков смогли восстановить свои права. 1168 молодых семей получили различного рода поддержку на улучшение жилищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры. 

Особое внимание во время встречи было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России и региона – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Напомним, это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

После обсуждения всех вариантов реализации стратегического проекта в новых условиях, Марат Хуснуллин дал четкие поручения ответственным лицам по мерам поддержки, которые позволят сохранить набранную ритмичность проведения строительных работ на объекте.

Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное внимание, беспрецедентную помощь и поиск решений по самым сложным вопросам возведения ключевого звена международного транспортного коридора – обхода Тольятти с мостом через Волгу на территории региона.

Напомним, для реализации самого крупного инфраструктурного объекта в стране, имеющего сегодня особое значение для выстраивания новых логистических цепочек поставок грузов из и в Китай, каждый шаг проходит согласование с куратором отрасли Правительства России, проведена серия совещаний под руководством заместителя Председателя Правительства России.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области.
28 апреля 2022, 18:21
По инициативе Дмитрия Азарова будет оказана дополнительная поддержка ветеранам и воспитанникам детского центра региона
Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области. Политика
1017
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022, 12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
В Самаре оборудовано 9 волонтерских пунктов – по одному в каждом районе. Благоустройство
1717
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022, 19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год. Политика
1037
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список