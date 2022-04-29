Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области

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В пятницу, 29 апреля, Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей встречи в Москве обсудили ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также отдельно вопросы, связанные со строительством крупных инфраструктурных объектов на территории региона.

Напомним, в прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 400 тысяч больше, чем в 2020. Объемы запланированного строительства жилья в 2022 году не уменьшаются, несмотря на определенные сложности в отрасли в следствии введенных несправедливых экономических санкций. Более того, уже введено 466 тысяч квадратных метров.

Более 4 тысяч человек были переселены из аварийного фонда, около тысячи обманутых дольщиков смогли восстановить свои права. 1168 молодых семей получили различного рода поддержку на улучшение жилищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры.

Особое внимание во время встречи было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России и региона – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Напомним, это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

После обсуждения всех вариантов реализации стратегического проекта в новых условиях, Марат Хуснуллин дал четкие поручения ответственным лицам по мерам поддержки, которые позволят сохранить набранную ритмичность проведения строительных работ на объекте.

Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное внимание, беспрецедентную помощь и поиск решений по самым сложным вопросам возведения ключевого звена международного транспортного коридора – обхода Тольятти с мостом через Волгу на территории региона.

Напомним, для реализации самого крупного инфраструктурного объекта в стране, имеющего сегодня особое значение для выстраивания новых логистических цепочек поставок грузов из и в Китай, каждый шаг проходит согласование с куратором отрасли Правительства России, проведена серия совещаний под руководством заместителя Председателя Правительства России.

Фото: правительство СО