Логистический центр на участке в 31 га может появиться в окрестностях Самары

Строительство универсального сортировочного центра для продовольственных и непродовольственных товаров планируют в Самаре. Объект может появиться в поселке Стройкерамика на улице Ангарной. Соответствующие данные опубликованы в отчете об археологическом обследовании участка на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

По итогам проведенных изысканий каких-либо объектов археологического наследия на этой территории не нашли. Кто именно станет инициатором и инвестором строительства, пока неизвестно. Вместе с тем, в приложенной выписке из ЕГРН указано, что надел площадью 31,4 га принадлежит частному лицу. Земля обременена ипотекой в пользу московского ООО «АБ-Инвест». Кадастровую стоимость участка оценили в 224,5 миллиона рублей, пишет Самарская газета.