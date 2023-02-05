Количество новостроек в продаже в РФ выросло на 30%

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По сравнению с январем 2022 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках России выросло более чем на 30%. Об этом «Известиям» 5 февраля сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

«Объем предложения на первичном рынке в России с марта 2022 года демонстрировал стабильный рост, причем это связано как с высокими темпами строительства постпандемийного периода, так и с относительно сдержанным спросом», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, в январе 2023 года рост продолжился и количество выставленных на продажу квартир в новостройках выросло еще на 1%.

Как отметил эксперт, потенциал дальнейшего роста предложения на первичном рынке достаточно высок, поскольку около 1/3 от всего объема строящегося жилья еще не выставлено на продажу.

«Для рынка жилой недвижимости такой рост объема предложения — это положительный тренд. Главное, чтобы он носил долгосрочный характер. Это создает конкуренцию на рынке и способствует сдерживанию более активного роста цены жилой недвижимости. Все мы помним 2020 год, когда на фоне ажиотажного спроса объем предложения на первичном рынке стал сокращаться и за период с марта по октябрь снизился более чем на 30%, а цены резко пошли вверх. Чтобы избежать такого сценария в будущем, сейчас необходимо, чтобы рост объема предложения сохранялся», — подытожил эксперт.