Каждый пятый госконтракт в прошлом году оказался сорван из-за роста цен на стройматериалы

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В 2021 году около 38,4 тыс госконтрактов на строительство были расторгнуты – это около 20 % от общего числа заключенных контрактов. Основной причиной является резкий рост цен на стройматериалы. Об этом ТАСС сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По данным НОСТРОЙ, в 2021 году было заключено 193 тыс. государственных контрактов на почти 3,9 трлн рублей. Количество расторгнутых контрактов продолжает расти, 38,4 тыс контрактов были расторгнуты из-за невозможности исполнения обязательств со стороны подрядчиков. В 2020 году доля неисполненных контрактов составляла 17,9%, когда в 2019 всего 15,3 процента.

Эксперт также отметил, что невозможность реализации контрактов обусловлена, в том числе стремительным ростом цен на строительные материалы и нет каких-либо признаков, что в ближайшее время эти цены будут снижаться.

Резкий рост цен на стройматериалы в РФ начался с удорожания металла в конце 2020 года, а позже стали дорожать и другие материалы. В 2022 году цены на них увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее OBOZ.INFO сообщал, что в России ожидается традиционное повышение стоимости пиломатериалов на 10-15% лишь к маю 2022 года. На данный момент цены на пиломатериалы в России стабилизировались.