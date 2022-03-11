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Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве СО

11 марта 2022 17:24
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Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства.

Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в Правительстве Самарской области на совещании, которое провел 10 марта 2022 года глава регионального кабмина, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.  

В совещании также приняли участие заместитель председателя Правительства Александр Фетисов, представители Росстройнадзора, регионального минстроя во главе с руководителем ведомства Николаем Плаксиным, министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева, министр образования и науки Виктор Акопьян, министр здравоохранения Армен Бенян, министр спорта Сергей Кобылянский, глава Самары Елена Лапушкина, мэр Тольятти Николай Ренц и глава Волжского района Евгений Макридин.

На совещании обсудили ход строительства соцобъектов, подробно остановились на рисках и причинах возможных отступлений от графика.  

В 2022 году в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию 19 объектов, в том числе 14 - в рамках национальных проектов. 

Это детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, 2-ая очередь школы на Пятой просеке в областном центре: они будут сданы весной этого года. Ввод школы на 1600 мест в Тольятти и детского сада в районе новостроек ЛДС-2 в Тольятти намерены завершить к концу года. Здесь возникли проблемы с технологическим присоединением к сетям водоснабжения и водоотведения, но в настоящее время вопрос близок к решению.

Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в селе Лопатино Волжского района для микрорайона «Южный город» в рамках государственно-частного партнерства также планируется осуществить в текущем году. 

В работе спортивные объекты - Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский и Крытый футбольный манеж в  Самаре, возле стадиона «Солидарность-Арена». Планируют завершить до конца года работы на двух объектах здравоохранения - административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской  областной  детской  инфекционной больницы  на улице Шверника. 

Наиболее острой проблемой на сегодня является удорожание строительства. Виктор Кудряшов призвал руководство профильных министерств активнее использовать механизм, позволяющий компенсировать подрядчикам удорожание строительных работ и услуг: Постановление Правительства Российской Федерации №1315, позволяющее пересматривать условия контракта. 

«Коллеги, механизм отработан, средства в бюджете есть. 43 миллиарда рублей Правительство Российской Федерации направляет регионам на компенсации в связи с удорожанием строительства. Мы все понимаем, что необходимо делать: корректировка сметы, письмо, сопровождение министра. Инструменты поддержки отрасли необходимо использовать в полной мере», - обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов. 

Обсудили вопросы строительства социальных объектов, которое идет вне рамок нацпроекта, за счет средств областного бюджета. Это физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18 в поселке  Смышляевка, детское оздоровительное учреждение «Волжанка» на улице Советской Армии областного центра, реконструкция набережной Тольятти. Виктор Кудряшов призвал здесь также применить механизм компенсации удорожания, подготовить и направить в региональный бюджет соответствующие заявки. 

Особое внимание уделили старту строительства новых объектов. Остаются неизменными планы по началу строительства школы в селе Тимофеевка Ставропольского района, ФОКа в Красном Яре, поликлиники в Волжском районе, нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске, масштабной реконструкции Загородного парка.  Проектирование и строительные работы на этих объектах начинаются в этом году. 

«Понимаю опасения, которые испытывают некоторые подрядные организации в условиях роста цен на строительные материалы. Тем не менее, необходимо убеждать строителей участвовать в торгах и конкурсах на господряды. Уже известно, что Правительство РФ продлевает  действие механизма компенсации удорожания строительства. На днях принято постановление, позволяющее пересматривать существенные условия контракта, готовится новый большой комплекс мер по поддержке строительной отрасли, упрощаются и ускоряются все процедуры. Подрядчикам однозначно будет выгодно работать с госзаказами», - констатировал первый вице-губернатор. 

 

Теги: Акценты

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