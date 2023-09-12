ДОМ.РФ реализует землю под строительство более 50 тыс. кв. м жилья в Самаре

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ДОМ.РФ 24 ноября проведёт аукцион на право на заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в отношении участка площадью 12 га в Куйбышевском районе Самары. Градпотенциал площадки составляет не менее 56,2 тыс. кв. м жилья.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября. Начальная цена права заключения договора КРТ — 8,33 млн рублей.

Участок находится на ул. Утёвская в развивающемся Куйбышевском районе, на левом берегу р. Самара. Неподалёку строится современный жилой комплекс «Южный город». В 250 м протекает р. Подстепановка. До центра Самары — около 5 км. Рядом находятся две остановки общественного транспорта — «Строительная» и «Поворот на Южный город».

Помимо строительства жилья средней этажности, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ , разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением «зелёного» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года. Проект должен быть реализован в течение девяти лет.