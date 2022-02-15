Долевку на Садовой — Вилоновской в Самаре достроят на деньги областного бюджета

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Власти будут достраивать жилой дом на пересечении Садовой и Вилоновской. Средства на это планируют выделить из регионального бюджета. Такую информацию озвучили представители регионального Минстроя.

— Строительство четырех секций завершат за счет бюджета Самарской области. Средства на эти цели предусмотрели. Сейчас проектная документация по 2 и 3 секциям находится на государственной экспертизе, — сообщили в Минстрое.

Объект уже начали достраивать, пишет 63.ру.

У дома довольно скандальная история. Стройкой занималась компания «Средневолжскстрой». Она начала возводить дом в 2003 году. На участке должен был появиться 4-секционный 25-этажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Однако в 2007 году работы заморозили, а организация обанкротилась. В 2014 году объект передали другой организации, но она не смогла продолжить работы из-за отсутствия парковок в проекте.

Люди терпели три года и в результате решили устроить публичную акцию. Они повесили на дом огромный плакат красного цвета с надписью: «Памятник бездействию самарских чиновников».

Власти сняли плакат и разрешили достроить дом без парковок. Работы доверили инвестору — «Стройпроектсервису».

ООО «Стройпроектсервис» основано в 1999 году. Учредитель и директор — Эдуард Шматков. Самарцам он известен как основатель и владелец группы компаний «Град». Застройщик возвел многоэтажки около Волги в Самаре. Это ЖК «Волжские Паруса», «Волга», «Акварель». Также на счету организации ЖК «Новый квартал» на 18-м км Московского шоссе, «Радуга» на проспекте Карла Маркса. «Стройпроектсервис» построила 4-этажные дома на берегу Волги — на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. Теперь компания делает там набережную с гаражами для яхт.

Параллельно проходила информация, что одним из застройщиков, который поможет обманутым дольщикам «Средневолжскстроя», может стать компания «СтройЦентр» девелопера Виктора Суркова. Фирма была готова предоставить квартиры в ЖК «Рассвет» на 18-м километре Московского шоссе.

Семья Виктора Суркова построила большинство торговых центров в Самаре. Компании его сына Геннадия Суркова управляют ТЦ «Московский», «Гудок» и «Амбар». Также он строит ЖК «Амград» и ЖК «Рассвет». Еще один сын Виктора Суркова — Андрей — владеет ООО «Виктор и Ко Мега Парк», которое управляет ТЦ «Космопорт». Также ему принадлежит ТЦ «Колизей». Сам Виктор Сурков сейчас является основным учредителем компании — владельца «МегаСити».

Однако дом до сих пор не достроен. Люди квартиры не получили. Оказалось, что объект еще более проблемный, чем сообщали изначально. Региональный Минстрой обращался в Федеральный фонд защиты прав дольщиков, чтобы получить финансирование на достройку здания. Но в организации заявили, что не смогут дать денег. Ведь дом строили без оформления прав на земельный участок и разрешения на строительство.

Поэтому довести объект до ума решили за счет средств регионального бюджета. Закон это разрешает.

— Объект сложный технически, а также финансово затратный. Предположительно, на завершение строительства потребуется около 600–700 миллионов рублей. Точнее станет известно после того, как проект и сметы к нему пройдут государственную экспертизу, — сообщили в Минстрое.