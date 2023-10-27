До конца года планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Куйбышевском районе Самары

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В четверг, 26 октября 2023 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с областным минстроем и главами отдельных муниципалитетов. На встрече рассматривались вопросы готовности к вводу в эксплуатацию объектов социального назначения, которые планируют сдать в текущем году. Участники обсудили вопросы реализации проектов, находящихся в зоне ответственности Минстроя и муниципальных органов исполнительной власти – Самары, Тольятти, Волжского, Ставропольского, Большечерниговского районов.



В Самарской области в этом году только по линии министерства строительства в начале года было запланировано к вводу в эксплуатацию 25 социальных объектов капитального строительства.

Среди них – школы, детские сады, поликлиники, набережные, пансионат для инвалидов, бассейн, крытый футбольный манеж. Уже введены в эксплуатацию Детская инфекционная больница на улице Шверника в Самаре, Нефтегорская ЦРБ, школа на 1600 мест в Тольятти, школа на 1500 мест в селе Лопатино, 1-я очередь Набережной Тольятти.



«До конца года остается фактически два месяца, хотелось бы услышать информацию о готовности объектов, о сроках ввода в эксплуатацию, о проблемных вопросах, о том, где требуется, возможно, поддержка Правительства», – обратился к коллегам, открывая совещание, Виктор Кудряшов.



О готовности объектов, готовящихся к вводу в эксплуатацию в Самаре, доложил первый заместитель главы города Максим Харитонов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Куйбышевском районе, детское образовательное учреждение «Волжанка» (пристрой к действующему ДОУ), поликлинику и школу в ЖК «Волгарь», дополнительный корпус психиатрической больницы, новый детский сад в Промышленном районе, уникальный крытый футбольный манеж возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Строительная готовность всех объектов высокая, по детскому саду, футбольному манежу, «Волжанке» и поликлинике она составляет 100%. Идет поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Максим Харитонов отметил, что рисков, связанных со срывом ввода объектов, не имеется.



В Тольятти достраивают дорогу по улице Высоцкого. От ввода в эксплуатацию этого объекта зависит запуск движения по дороге в микрорайоне «Калина». Сейчас здесь выполнены наружные сети, уложено дорожное полотно. Техническая готовность составляет 78%. Ввод руководство города обещает обеспечить в ноябре.

Муниципалитет Волжского района доложил о готовности трех дорожных объектов – дороги в Южном городе (Лопатино) и двух дорог в Смышляевке. Движение по ним также будет открыто до конца года.

Глава муниципального района Ставпопольский Владимир Медведев заверил, что новая школа в селе Тимофеевка, средства на которую были выделены из областного бюджета по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, откроет свои двери для школьников 10 ноября. Весь объем строительных и отделочных работ выполнен полностью, завезено и смонтировано оборудование, в течение ближайших дней ожидается итоговое положительное заключение ГИСН.



«Этот объект для нас очень важен, Тимофеевка – пригород Тольятти, сюда переехало много семей с детьми, старая школа переполнена. Нужно, чтобы хотя бы со второй четверти дети начали учиться в новой школе», - сказал Виктор Кудряшов.



Заканчиваются работы в пансионате для ветеранов труда в селе Высокое Пестравского района. Комплекс зданий из трех блоков с переменной этажностью, где разместятся врачебные кабинеты, комнаты для проживающих, гостиные для встречи с родственниками, актовый зал и зал для занятий ЛФК, помещения для занятий в кружках по интересам. Здесь выполнены все строительные и отделочные работы, завершено благоустройство. Остается совсем небольшой объем работ по сетям водоснабжения и водоотведения. Виктор Кудряшов акцентировал внимание на важности соблюдения графика работ и своевременного прохождения процедур по оформлению ввода объекта.



«Пансионат в селе Высокое Пестравского района – это абсолютно уникальный объект. Один из первых в стране пансионатов, которые строятся по квартирному типу. Здесь будут обеспечены очень комфортные условия для проживания, создана удобная инфраструктура. Безусловно, всем проживающим пансионата будут предоставлены качественный уход и медицинское обслуживание», - отметил врио первого вице-губернатора.

Объект введут в эксплуатацию в текущем году.

Фото: Департамент информационной политики