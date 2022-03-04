Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»

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В пятницу, 4 марта, губернатор Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации. В нём приняли участие члены Правительства Самарской области, руководители крупных строительных компаний, главы всех городов и муниципальных районов губернии, представители банковской сферы и территориальных федеральных органов власти.

«Наша задача – обсудить вопросы развития строительной отрасли, обозначить те риски и угрозы, которые сегодня уже видны. Это нужно для того, чтобы подготовить наши предложения по дополнительным мерам поддержки на федеральном уровне, а также обеспечить дополнительные механизмы поддержки отрасли на региональном уровне», – сказал Дмитрий Азаров, начиная совещание.

Глава региона отметил, что одна из ключевых задач Правительства Самарской области в сфере строительства – улучшение жилищных условий граждан, выполнение планов по вводу жилья, реализации государственных социальных программ (переселение из аварийного жилья, обеспечение жильём сирот, помощь обманутым дольщикам). Как доложил министр строительства Самарской области Николай Плаксин, в прошлом году на территории региона было введено 1 млн 803 тыс. квадратных метров жилья. Это 106% от плана на 2021 года и 129% от фактических объёмов за 2020 год. Таким высоким показателям способствовала работа региональных и федеральных властей по поддержке и развитию строительной отрасли. На 2022 год в Самарской области запланирован ввод 2 млн кв.м. жилья. Сегодня уже выполнено 15% от плана (302,3 тыс. кв.м). Кроме того, будут продолжены мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Строительство ни одного из объектов в настоящее время не остановлено. По заверениям застройщиков, со многими из которых я уже лично пообщался, взятые на себя обязательства перед дольщиками ими будут выполнены», – отметил Николай Плаксин.

В рамках совещания обсуждались вопросы функционирования строительной сферы в текущих условиях, стоимости и доступности стройматериалов, предложения по мерам поддержки отрасли, проблемы и перспективы работы компаний-застройщиков. Дмитрий Азаров обозначил необходимость выполнения планов не только по вводу жилья, но и по своевременному завершению строительства объектов социальной инфраструктуры, реализации национальных проектов. Губернатор подчеркнул: уверенное положение региональной экономики позволяет преодолеть текущие сложности, а строительной сфере будет оказана дополнительная поддержка.

«Все наши планы, которые на 2022 год намечены, должны быть выполнены. Прошу всех исходить именно из этого. В части исполнения национальных проектов все объекты, которые строятся на средства бюджетов всех уровней, мы непременно выполним. Запас прочности у нас достаточно солидный. Да, есть факторы, которые могут повлиять. В первую очередь, ценовые. Предложения на уровне Правительства РФ и Минстроя РФ подготовлены, в ближайшее время они будут озвучены», – заявил глава региона.

Фото: pixabay