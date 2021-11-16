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Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов

16 ноября 2021 11:12
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Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов

В понедельник, 15 ноября, на еженедельном оперативном совещании Правительства Самарской области был рассмотрен вопрос о ходе строительства социально значимых объектов, планируемых к сдаче в 2021 году.

Как сообщила заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова, в 2021 году к вводу в эксплуатацию запланировано 20 социально-значимых объектов. Из них 5 уже сданы: Дворец спорта в Самаре, детские сады в муниципальном районе Волжский на 300 мест (микрорайон «Южный город») и на 350 мест (микрорайон «Кошелев-проект»), детский сад на 130 мест в селе Ягодное м.р. Ставропольский, дорога в селе Лопатино м.р. Волжский (7 очередь, 5 этап). Два объекта планируется к вводу до 30 ноября — детский сад на 240 мест в Чапаевске и дорога в селе Лопатино м.р. Волжский (7 очередь, 2 этап). Работы по 7 объектам идут согласно производственным планам: детский сад на 240 мест в Жигулевске, детский сад на 250 мест в м.р. Красноярский, детский сад на 132 места на ул. Ташкентская в Самаре, Дома культуры в м.р. Большечерниговский и м.р. Кинель-Черкасский, легкоатлетический манеж в Тольятти, инженерная подготовка в селе Лопатино м.р. Волжский. По каждому строящемуся объекту главы муниципальных образований представили доклады о ходе текущих работ и сроках их завершения.

По информации регионального минстроя, в зоне риска находится 6 объектов, по которым есть отставания по срокам выполнения работ. Это детский сад на 112 мест на ул. Подшипниковой и школа на 850 мест на ул. 5 просека в Самаре, инфекционный корпус на 100 коек в Сызрани, детский сад на 150 мест, дорога по улице Высоцкого и дорога в микрорайоне Калина в Тольятти.

«Заказчики строительства этих объектов – орган местного самоуправления, муниципалитет. Самара, Тольятти, Сызрань, в чем дело?»,  задал вопрос Губернатор, потребовав от глав подробно доложить о мерах, принимаемых по исправлению ситуации.

Дмитрий Азаров поставил перед главами муниципалитетов, где на объектах остаются отставания от сроков строительства, задачу обеспечить личный и ежедневный контроль над графиком выполнения работ. «Включайтесь по полной! Каждый день приезжайте на стройку! У главы муниципалитета должно быть понимание, что за день сделано на каждом объекте, что там происходит, какие работы проведены для сокращения отставаний. Минстрой докладывает еженедельно на оперативном совещании Правительства по этим объектам, муниципалитет ежедневно должен контролировать, фиксировать устранение отставаний. Все вопросы при всей их сложности и многогранности должны быть решены».

Губернатор поставил региональному минстрою задачу проанализировать заключенные контракты на предмет выставления штрафных санкций подрядчикам, нарушающим сроки возведения объектов.

То же самое касается строительства объектов инженерной инфраструктуры. До конца 2021 года запланировано завершение работ по строительству Пестравского группового водозабора и ремонту водозабора в селе Орловка Кошкинского района. На объектах, где заказчиком выступают муниципалитеты, ранее были допущены отставания от графиков. В ситуацию пришлось вмешиваться министерству энергетики и ЖКХ Самарской области. По информации руководителя ведомства Александра Мордвинова, принят комплекс мер и проводится необходимая работа с целью ввода объектов в эксплуатацию в 2021 год.

«Люди давно уже ждут эти объекты, которые связаны с обеспечением жителей водой. Крайне важно завершить строительство в срок»,  подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной по итогам года проанализировать качество работы муниципальных районов в части реализации инфраструктурных проектов. «Строительство новых объектов в муниципальных образованиях будем вести с учетом того, как они справляются с серьезными задачами сейчас».

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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