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Дефицит жилья в России рискует достигнуть 30 млн квадратов к 2027 году

14 апреля 2025 10:17
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Дефицит жилья в России рискует достигнуть 30 млн квадратов к 2027 году

К 2027 году в России может возникнуть дефицит жилья в размере 30 миллионов квадратных метров из-за сокращения числа новых строительных проектов. Это следует из аналитического отчета госкомпании Дом.РФ.

«Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров», — передают «Ведомости» данные из отчета Дом.РФ. Там указывается, что такой прогноз основан на текущей тенденции уменьшения запуска новостроек и возможном восстановлении спроса на жилье.

В документе также прогнозируется, что объемы строительства будут продолжать снижаться на протяжении 2025 года, если сохранится высокая ключевая ставка и низкие продажи. Сложная ситуация на рынке жилья подтверждается и другими экспертами. Например, гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина в интервью изданию указала на сокращение запусков новых проектов застройщиками из-за высоких ставок по финансированию и отмены массовой льготной ипотеки, что вынуждает компании фокусироваться на отдельных высокомаржинальных проектах, пишет Ура.ру.

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