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Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей

25 января 2024 12:02
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Cтроительство «Самары Космической» за два года обойдется в 622 млн рублей

Такая сумма на возведение музейно-выставочного центра с планетарием на проспекте Ленина в Самаре будет направлена в течение 2024-2025 годов.

Из всего объема финансирования 75 млн рублей составят средства федерального бюджета, остальное -обеспечит региональная казна. Эта информация раскрыта в опубликованном Министерством строительства Самарской области приказе об утверждении перечня объектов капитального строительства в муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется в форме субсидий из областного бюджета. Из общей суммы 585,7 млн рублей поступят в текущем году, еще 36,4 млн рублей — в 2025-м.

Над реконструкцией и возведением музейно-выставочного центра работают несколько компаний. В июне 2022 года контракт на строительство планетария получил входящий в группу «Берег» специализированный застройщик «Дом-75», однако в дальнейшем он сошел с дистанции. Освободившееся место заняла группа «Град» Эдуарда Шматкова. Ряд работ выполняют другие фирмы, пишет Обоз.инфо.

В частности, контракт на ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием получил Поволжский центр экспертизы и испытаний «Имтос», право на проектные и изыскательские работы — проектная мастерская «Рекон».

Всего в опубликованном списке объектов минстроя на получение бюджетных средств значатся 10 объектов. После «Самары Космической» наиболее финансово затратный проект в документе — реконструкция здания МКУБ Самары «Театр для детей и молодежи «Мастерская» на ул. Чернореченской и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Красном Яру.

Реконструкция «Мастерской» вместимостью 303 места ведется с 2021 года, на 2024 год остаток сметной стоимости составляет 444,6 млн рублей и эту сумму планируется полностью профинансировать.

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